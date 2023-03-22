金融業狀況連連 華倫轟鮑爾「該下台負責」

麻州民主黨籍聯邦參議員伊麗莎白·華倫(左)認為，聯準會主席鮑爾應為金融系統頻出狀況下台負責。(路透)

國內金融業接連發生數家銀行倒閉，讓散布全球的存款戶哀鴻遍野，業內人士指控聯邦準備理事會(Fed)不斷升息就是罪魁禍首，麻州民主黨籍聯邦參議員伊麗莎白•華倫 (Elizabeth Warren)公開點名Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)根本不適任，但是在2021年力主鮑爾續任的拜登 總統表示對鮑爾有信心，沒有換人的打算。

華倫19日接受國家廣播公司(NBC)節目專訪時，毫不客氣地抨擊鮑爾任內作為徹底失敗：「我對鮑爾的看法，眾所周知他只做兩件事，即處理貨幣政策、負責監管，但他處理這兩件事都很失敗。」

華倫長期以來即反對犧牲中小企業和勞動力來換取大企業成長，呼籲聯邦政府應加強對金融業的監管，並批評鮑爾任內犧牲就業人口以對抗通膨的作法，放寬監管機制，取消「陶德-法蘭克法」(Dodd-Frank Act)，該法於2010年通過以化解2008年金融危機。

華倫強調，「鮑爾曾表示，他要放寬對銀行的監管機制，正是出於此因，我堅決反對他擔任Fed主席，我認為他絕非擔任此職位的適任人選」。

華倫也表示：「鮑爾想要做的事，他早已明確表示Fed實際上是在企圖放緩經濟成長，因為根據Fed自己估計將有200萬人會失去工作，但我認為這並非Fed主席應該要做的事。」另外，當被問及拜登是否該另覓他人取代鮑爾時，華倫斬釘截鐵表示：「我認為他不應該擔任聯準會主席。」

針對民主黨內重量級人物對於鮑爾的嚴厲批評，白宮20日表示，拜登對鮑爾仍有信心，儘管近幾個月來，Fed數次升息遭到外界反對，指控對銀行業帶來極大危險，而且當前金融動盪，但預計本周Fed仍將宣布再次升息。