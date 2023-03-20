我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視普亭罪責 布林肯：習近平外交掩護俄暴行

92歲梅鐸再婚：害怕墜入愛河、這是最後一次了

財政部研議「所有銀行存款」提供擔保 遏阻金融危機爆發

編譯葉亭均／綜合外電
美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式。(路透)
美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式。(路透)

美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式，這是銀行聯盟所尋求的行動，主張有必要藉此遏止可能爆發的金融危機。

知情人士透露，美國財政部官員正在檢視聯邦監管機構是否有足夠的緊急權限，能夠在無須經當前立場嚴重分裂的國會正式同意的情況下，暫時能夠為多數帳戶超出當前25萬美元存款擔保上限的存款提供保險

這位知情人士表示，當局尚未把此舉視為必要，尤其是此前監管機構本月已採取措施協助銀行滿足任何提款需求。不過，官員為了防範情勢惡化，仍進行盡職調查、研擬策略。

白宮發言人基庫卡瓦表示：「我們將利用我們擁有的工具來支撐地區型銀行。自從我們行政部門與監管機構上周末採取果斷行動後，我們見到全國的地區銀行存款穩定下來，在某些情況是，資金流出的情況已被溫和逆轉。」

不過，上述商議凸顯出華盛頓政府高層仍擔心不已，因為在美國三家銀行本月相繼崩潰、存戶擠兌，還有第四家銀行極力避免類似命運後，中型銀行正呼籲政府有更廣泛的干預行動。

消息人士說，研議中關於擴大FDIC保險範圍的一個法律架構是，利用美國財政部的授權採取緊急行動，並且動用匯率穩定基金（Exchange Stabilization Fund）。

外匯穩定基金中的資金通常是用來買賣貨幣並提供融資給外國政府。不過，這項在1930年代成立的基金近年來一直被當成是聯準會（Fed）緊急放貸機制的後備。這是唯一財政部可完全授權的一桶金，其他的支出和融資則須經過國會授權。

美國財政部發言人在聲明中表示：「由於果決的近期行動，情勢已經穩定下來，存款資金流正在改善，而美國民眾對他們的存款安全性能夠有信心。」

FDIC和Fed的代表都不願置評。

根據彭博資訊在3月17日見到的信函，美國中型銀行聯盟敦促監管機構提高存款保險的當前上限，理由是憂心如果又有另一家地區銀行倒閉，更多儲戶會將自己的資金移往美國最大型的銀行，無論原先較小型的銀行基本體質是否穩健。這類中型銀行是資產規模多達1,000億美元的銀行。

財政部 保險 融資

上一則

無視國際追究普亭罪責 布林肯：習近平外交掩護俄國暴行

下一則

紐時：習近平非和平使者 強化中俄關係才是主軸

延伸閱讀

真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛

真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛
中國發布《2022年美國民主情況》報告 批美民主亂象

中國發布《2022年美國民主情況》報告 批美民主亂象
4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣 美國想犧牲台灣

4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣 美國想犧牲台灣
中：美中都建交40年了 美國有何資格阻撓宏都拉斯與中國建交

中：美中都建交40年了 美國有何資格阻撓宏都拉斯與中國建交

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

2023-03-14 00:22
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
日本社會擁抱「分居婚姻」，夫妻兩人分開居住，可以維持自己的生活和社交方式。(Pexels)

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

2023-03-15 12:17

超人氣

更多 >
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂