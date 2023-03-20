Signature Bank找到買家 大部分資產賣給紐約社區銀行

Signature Bank大部分資產賣給紐約社區銀行旗下Flagstar Bank。（美聯社）

美國聯邦存保公司（FDIC）周日宣布，已倒閉的Signature Bank的存款和部分貸款 由紐約社區銀行（New York Community）旗下的Flagstar Bank接手。此舉可能有助緩解美國銀行業動盪的危機。

Flagstar同意收購合計380億美元資產，其中包括大約250億美元的現金和130億美元左右的貸款，也將承擔含340億美元存款在內的360億美元的債務。Signature Bank大約600億美元的貸款和40億美元的存款將繼續處於接管的狀態。

自周一起，Signature Bank的40家分行將成為Flagstar的分支機構繼續營運。Signature Bank是在3月12日遭FDIC接管，距今已一周。作為交易的一部分，FDIC獲得紐約社區銀行價值不超過3億美元的普通股增值權。

Roosevelt Institute研究員、前FDIC律師Todd Phillips表示，雖然這樁交易的範圍不是Signature的全部資產，但顯示仍有買家對此類資產感興趣，銀行體系仍然健康。

FDIC表示，Flagstar的出價不包括與Signature數位銀行業務有關大約40億美元的存款。這些存款將直接提供給與數位銀行業務相關的客戶。

包括Signature在內的美國三家銀行本月先後倒閉，引發市場對於聯準會激進升息之際銀行業風險蔓延的擔憂。此外，美國檢察官正在調查Signature Bank與加密貨幣客戶的合作。

Signature Bank與矽谷銀行 一樣，所有客戶幾乎全是公司行號，存款金額大多超過FDIC的擔保上限。這可能促使監管機構的注意力轉向，審視大多數存款未獲保險 保障的那些銀行。