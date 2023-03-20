瑞士政府斡旋 瑞銀32.5億收購瑞士信貸 避免市場動盪
在瑞士政府斡旋下，瑞士銀行界巨擘瑞士銀行(UBS)19日同意以大約32億5000萬元的價格，買下規模較小、陷入窘境的對手瑞士信貸銀行(Credit Suisse)，期遏止市場動盪進一步震撼全球金融系統。
美聯社報導，上周美國兩家銀行倒閉，引發華府緊張、全面回應，出手阻止任何進一步恐慌。但瑞士信貸股價本周開始跳水大跌，全球金融市場岌岌可危。
紐約時報報導，總部在蘇黎世的瑞士信貸數十年來醜聞不斷、管理動盪、未能改革而損信譽，招來訴訟且不斷虧損；因矽谷銀行(Silicon Valley Bank)3月倒閉，引發全球銀行股股價大跌，讓瑞士信貸的弱點更暴露無遺，加速其死亡，同時凸顯目前投資人有多恐慌。
官方原擬借540億 不能讓投資人安心
瑞士官方原本計畫讓瑞士信貸借得高達500億瑞士法郎(合540億美元)， 但仍未能讓投資人及該行客戶安心，只好催促瑞士銀行出手買下瑞士信貸；美國兩家銀行倒閉，引發全球金融系統憂慮，害怕其他搖搖欲墜銀行機構可能爆雷。
瑞士信貸名列30家對全球系統很重要的銀行，官方擔心若它倒閉會引發的風暴。
瑞士聯邦總統貝爾塞(Alain Berset)19日晚間宣布由瑞銀購下瑞士信貸協議時表示，此舉是為追求最廣的國際金融穩定，不管不問而任由瑞士信貸倒閉，恐導致瑞士、國際金融系統都付出無法估計的後果。
行政部門協調 兩銀行合併不經股東同意
瑞士行政部門通過緊急協調方案，容許兩家銀行不經股東同意便行合併。
瑞士信貸主席萊曼(Axel Lehmann)形容這次銀行出售案為「清晰的轉捩點」，對瑞士信貸、瑞士及全球金融市場，都是悲傷而歷史性的一天，但焦點該放在未來，特別是該銀行5萬員工，其中1萬7000人住在瑞士。
瑞士傳出兩銀行合併案之後，世界各國中央銀行宣布金融協調舉措，接下來一周要穩定各銀行，包括銀行若欠缺美元，有放款機構供它們借到，此舉在2008年金融海嘯時廣獲使用。
葉倫、鮑爾 支持金融穩定
美國財長葉倫、聯準會主席鮑爾發表聯合聲明指出，歡迎瑞士官方今天支持金融穩定之舉。
歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)也頌揚瑞士官方的「快速行動」，對恢復有序的市場條件、確保金融穩定，至關重要。
但拉加德強調，目前銀行與2008金融海嘯時完全不同，部分是因官方加強監管所致。
瑞銀高層表示，未來數月到數年計畫出售一些瑞士信貸的部門，以縮減銀行規模。
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