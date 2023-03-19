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伊爾艾朗談UBS併瑞信「非最佳卻最合理」 點名下個危機

編譯葉亭均／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）。（路透）
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）。（路透）

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，瑞銀集團（UBS）匆忙敲定交易收購陷入危機的同業瑞信集團（Credit Suisse）並非是最佳的解決辦法，但卻是最合理、能夠推動的選項。

伊爾艾朗19日接受彭博電視專訪時表示：「注意，這並非是最佳解決之道，但它勝過另外兩個辦法，也就是國有化或關閉銀行。它沒有完全解決，但卻是可以推動的選項，這是他們能獲得的最好辦法了。」

伊爾艾朗表示，瑞銀的收購是紓困，「是的，它是紓困。紓困這一詞已經變得是如此嚇人的一個詞，人人都避免它。他們刻意說這不是紓困，但他們無法解釋為何動用錢去運作。」

瑞銀已同意支付30億瑞郎（32.5億美元）全股收購瑞信，包含廣泛的政府擔保與流動性。這是一樁深具歷史意義、由政府促成的交易，此時全世界的官方正忙著遏止蔓延的銀行危機。

伊爾艾朗表示，除了關注瑞銀-瑞信交易案、兩家銀行股東有何反應外，他還正在密切關注美國第一共和銀行事件的發展，如果該銀行再度被標準普爾（S&P）降評，「是個不妙的消息，那會讓第一共和銀行命運更艱辛。因此我們必須關注第一共和銀行，以及那兩家的外溢效應」。

被問及是否擔憂其他銀行是否也有問題、以及最糟情勢是否已過去的問題時，伊爾艾朗說：「我不知道，因為就連沒有問題的銀行，只是剛好倒楣，也會遭遇擠兌。」

他說：「在這周，我花了許多時間跟人們談，這些人一直問我一個簡單的問題『我的存款安全嗎？』而我說，『是的，它們安全』。他們接著問我，『如果我把錢搬到最大的銀行，我會有損失嗎？』難以判斷是否會損失一些東西。因此，人們正在做可能不合理的事，但完全可以理解。」

紓困

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