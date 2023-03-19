瑞信160億瑞朗AT1債券減記為零 其他銀行債務恐遭拋售

瑞銀集團（UBS）以30億瑞士法朗收購瑞士信貸（Credit Swisse）後，瑞信160億瑞朗AT1債券減記為零。（歐新社）

在瑞銀集團（UBS）同意以30億瑞士法朗（32.5億美元）收購瑞士信貸（Credit Swisse）之後，大約160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券 變得一文不值。此事在歐洲債市周一開盤時預料將引發騷動。

瑞士金融監管機構FINMA在官網發布公告表示，收購交易將觸發瑞信額外第一類資本（AT1）債券被「完全減記」，以增加該行的核心資本。

這將是歐洲規模2,750億美元的AT1市場發生的最大一次債券減記事件，損失規模遠超過2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券的13.5億歐元減記，當時該銀行被Santander銀行收購。

英國 金融時報報導，參與談判收購協議的幾位人士表示，瑞信AT1債券被減記為零，將產生更廣泛的影響，並可能導致其他銀行債務的拋售。一位銀行家表示，此一決定可能導致歐洲債市的「惡夢」，特別是考慮到債券持有人遭受的損失比瑞信的股東更深重。

雖然AT1債券通常由專業債券投資 人和避險基金持有，但它們在亞洲的零售和財富管理投資人當中也很受歡迎。

AT1債券在金融危機後被引入歐洲，用於在銀行倒閉時充當資產負債表上的減震器。如果銀行的資本適足率低於某個水準，這類債券的持有人將面臨永久性損失，或債券被轉換為股權。這樣做有助於提振銀行資產負債表的品質，使銀行可以繼續經營。

作為歐洲風險最大的銀行債務，AT1通常比安全的債券提供更高的收益。