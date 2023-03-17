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「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

第一共和銀行高層脫手1180萬持股 政府要查

編譯陳韻涵／綜合16日電
第一共和銀行高層主管與內線人士近兩個月來拋售價值1180萬元的公司股票，政府將調查。圖為加州奧克蘭的第一共和銀行。（Getty Images）
第一共和銀行高層主管與內線人士近兩個月來拋售價值1180萬元的公司股票，政府將調查。圖為加州奧克蘭的第一共和銀行。（Getty Images）

第一共和銀行(First Republic Bank，前譯第一信託銀行)高層主管與內線人士過去兩個月來拋售價值1180萬元的該公司股票，該公司執行長赫伯特(James Herbert II)個人自年初以來脫手450萬元股票，政府啟動調查。

華爾街日報16日引述政府文件報導，第一共和銀行的首席風險官3月6日在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)遭擠兌前兩天脫手股票，矽谷銀行倒閉後，第一共和銀行也爆發擠兌危機。

第一共和銀行的股價本周蒸發58%，所幸16日獲得11 家大型銀行存入300億元救援後，收在34.27元；信評機構「史坦普」(S&P Global Ratings)已將第一共和銀行的債信評等，調降至垃圾級。

金融文件顯示，第一共和銀行高層早在數月前便開始脫手持股，78歲的執行長赫伯特今年以來賣掉價值450萬元的股票，內線人士今年以平均價格略低於130元的股價，出脫1180萬元持股；另外，該銀行的首席財務長、私人財富管理主席與執行長共賣掉700萬元股票。

第一共和銀行發言人表示，銀行與高層拒絕就此次出售股票發表評論。赫伯特的發言人則說，赫伯特的操作符合年度遺產與慈善規畫，其中逾20%獲利捐給慈善機構。

第一共和銀行高層交易大多不受關注，這可追溯至1933年的證券法(Securities Act of 1933)，此法豁免銀行向證交委員會登記所持有的證券。

不同於大多數企業的內線交易，第一共和銀行不必通報證交委員會；投資人會仔細分析證交委員會的內線交易報告，尋找該公司展望的蛛絲馬跡。

然而，第一共和銀行的交易消息上報「聯邦保險存款公司」(FDIC)，部分公司最近提交相關表格給FDIC，這讓民眾可上官網逐一瀏覽相關內容，其中包括第一共和銀行揭露的財務詳情。

華爾街日報分析，截至15日，第一共和銀行是「史坦普500指數」(S&P 500)公司中，唯一未向證交委員會通報內線交易的企業。紐約Signature銀行同樣獲得豁免，但其股價在該公司12日倒閉後，15日已被取代。

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