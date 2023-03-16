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小摩分析師：瑞信有三種結局 最可能的是被收購

編譯易起宇／綜合外電
摩根大通分析師認為，瑞信目前危機最有可能的結局，就是被其他競爭對手收購。路透
摩根大通分析師認為，瑞信目前危機最有可能的結局，就是被其他競爭對手收購。路透

摩根大通（小摩）分析師認為，瑞信集團（Credit Suisse）目前的困境可能以三種結局收場，最有可能的就是這家銀行被對手收購。

小摩分析師Kian Abouhossein等人表示，瑞信現在面對投資人對其的信心危機，最有可能的結果就是被其他競爭對手收購，瑞銀集團（UBS）是可能的出價者之一。

這些分析師表示，鑒於瑞信和瑞銀的市場集中度，瑞銀收購瑞信後，可能會對瑞信進行上市或分拆，估值為100億瑞郎（108億美元）。

Abouhossein說，瑞信的資本狀況不是問題，但狀況是「市場對其投銀策略的持續信心問題和其事業的持續崩壞」，「維持現狀已不再是一種選擇」。

Abouhossein上個月就曾警告，瑞信事業惡化速度比預期快，在那之後，瑞信股價已重挫25%。他將瑞信股票的評級從「減持」提高至「中立」，並表示這家銀行的最低價值為150億美元；瑞信現在市值剩不到90億美元。

小摩分析師認為的另一種結局，是瑞信採取「自救」，關閉投行業務，但這可能不足以減少市場疑慮。第三種結局則是瑞士央行以全額存款擔保或注資的方式介入，但這將嚴重稀釋現有股東的權益。

不過，美國銀行（BofA）分析師認為，瑞士央行的支持已明確傳達出「瑞信將以目前形式繼續下去」的訊息。KBW分析師則說，解體是最有可能的情況，為了「精簡化」這家銀行，將進一步出售資產。

瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）在16日寫給員工的備忘錄中表示，將繼續致力在事業轉型。在瑞士央行注資500億瑞郎後，瑞信股價16日一度大漲40%。瑞銀執行長哈默斯（Ralph Hamers）15日表示，拒絕回答任何有關瑞信的「假設性」問題。

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