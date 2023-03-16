歐洲官員批美方「無能」、紓困SVB違反全球準則

歐洲監管官員批評美國政府「無能」，對矽谷銀行（SVB）倒閉事件的處理有如一場「災難」，並私下指責華府公然撕毀自己參與擬定的一套倒閉銀行清理規範。（歐新社）

金融時報（FT）報導，歐洲監管官員批評美國政府「無能」，對矽谷銀行（SVB ）倒閉事件的處理有如一場「災難」，並私下指責華府 公然撕毀自己參與擬定的一套倒閉銀行清理規範。

歐洲一些高階決策官員批評矛頭對準美國政府保障SVB所有儲戶的決定，擔心這將破壞一套全球議定好的機制。

歐元區某位高階官員就表示，對美國主管當局的「無能透頂」感到震驚，畢竟2008年金融海嘯已過了十幾年，期間開過無數次「漫長乏味的會議」， 美方在會中倡議終結紓困 ，如今華府因應SVB危機時，卻又決定走回頭路。

歐洲監管官員最氣的是，美國決定援引「系統性風險豁免」條款，違反自己訂的標準—存款擔保金額以25萬美元為上限—卻又聲稱SVB規模不夠大、不適用於防範全球金融危機捲土重來的規定。

華府智庫彼得森研究所（Peterson Institute）法規監管專家Nicolas Véron說：「從金融穩定觀點來看，他們實在是用大鎚殺蒼蠅。」他認為，把SVB事件指為系統性風險，是「十分可疑」的決定，也給未來進一步對未受保存款紓困立下危險先例。

一位曾經參與協商全球銀行危機解決標準的英國前高階決策官員形容，美方處理SVB事件是一場「災難」。

2008年那場危機徹底改變了銀行倒閉案的處理方式。危機爆發後，世界各國決策官員頻頻在國際清算銀行（BIS）巴塞爾總部開會，磋商建立清理機制，期能把銀行倒閉的擴散效應降到最低。

那些機制最核心的部分，就是讓銀行擁有者、債券持有人和其他未投保債權人承擔損失，包括存款金額超過存款保險上限的儲戶在內。

當時，美方是這類政策的一大倡議者；但有別於歐盟和英國規模相似的放款機構，美國資產負債表低於2,500億美元的銀行，例如SVB，竟被視為規模「太小、小到不適用於全球資本、流動性和清理標準」。

美國聯準會（Fed）現在正研議從嚴監管中型放款機構，但2019年Fed與聯邦存款保險公司（FDIC）卻都是放寬銀行清理機制的幕後推手，讓資產額500億美元至2,500億美元的銀行減輕監管壓力。

美國政府宣稱，SVB倒閉不會影響美國納稅人權益，因為紓困未受保儲戶的成本由其他銀行支付。但一位歐洲監管官員指出，這種說法是個「笑話」，因為美商銀行很可能把成本轉嫁給他們的客戶，「到頭來，這次紓困的代價還不是由市井小民埋單，而且獲得紓困的還是富有的創業投資家。這麼做實在不對」。