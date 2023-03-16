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切割矽谷銀行 民主黨議員紛紛退政治獻金

記者胡玉立／綜合報導
矽谷銀行捐款給民主黨人受到注目，參院多數黨領袖舒默(前)決定將其政治獻金，改捐給慈善機構或「退回」。（歐新社）
矽谷銀行捐款給民主黨人受到注目，參院多數黨領袖舒默(前)決定將其政治獻金，改捐給慈善機構或「退回」。（歐新社）

矽谷銀行(SVB)倒閉，集團執行長貝克(Greg Becker)和SVB政治行動委員會(PAC)持續捐款給以民主黨為主的候選人，也受到注目；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和聯邦眾議員華特斯(Maxine Waters)決定將他們收到的政治獻金，改捐給慈善機構或「退回」。

貝克和SVB的PAC多年來的捐款對象包括拜登參選2020年總統大選和加州民主黨聯邦眾議員羅肯納(Ro Khanna)等多人。SVB的PAC另曾在2018年捐給加州聯邦眾議員、現任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)5000元，他2014年競選時獲捐2986元。

非營利政治遊說及選舉經費追蹤網站Open Secrets評論指出，貝克2022年期中選舉向舒默捐款5800元，是個人捐款允許的最高金額。舒默準備將貝克2021年6月捐贈的獻金，捐給紐約慈善機構。舒默競選團隊2015年另從SVB的PAC獲得捐款2700元；舒默發言人表示，他的競選團隊也會把這筆錢捐給慈善機構。

華特斯14日表示，她將「退回」她在2020年底擔任眾院金融服務委員會主席時，從SVB的PAC收到的2500元獻金。

貝克加入SVB後，為拜登參選2020年總統大選捐款2800元；其他收到貝克或SVB的PAC捐款的議員還包括，加州民主黨聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)、共和黨眾議員兼金融服務委員會主席麥克亨利 (Patrick McHenry) 等多人。

數據顯示，三大陷入困境銀行包括SVB、紐約商業銀行Signature Bank和瑞士信貸銀行(Credit Suisse)，在過去三個選舉週期，向民主黨候選人捐款120萬元，向共和黨人捐款75萬元。

SVB 眾議員 民主黨

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