矽銀新執行長喊話員工：已開門營業 不會關門

位於舊金山的矽谷銀行15日以木板封門，但新任執行長表示銀行已「開門營業」，向員工保證銀行不會關門大吉。（路透）

矽谷銀行 (SVB )由聯邦存款保險公司(FDIC)接管後，前景仍不明朗，有可能出售或申請破產 保護；獲任命的SVB新任執行長馬約普洛斯(Tim Mayopoulos)除發電郵給所有客戶，指銀行已「開門營業」外，15日召開銀行全體會議，向員工保證銀行不會關門大吉，又說許多正常業務已經恢復。

參加會議但拒絕透露名字的員工表示，馬約普洛斯說：「我們開門營業，發放新貸款，處理付款並提供眾所周知的銀行所有服務。」

2008年金融危機期間，馬約普洛斯擔任美國銀行的總法律顧問，同時也是抵押貸款保險公司房利美的執行長。他向員工表示SVB仍可能被收購，但它依然有本身的價值。

他說，作為銀行業務重要組成部分的創投資本家，已表達對銀行的支持；許多風險投資公司也表示將繼續支持SVB及保持合作。

儘管馬約普洛斯送出定心丸，但SVB前景仍不明朗。根據路透引述知情人士指出，矽谷銀行的母公司SVB金融集團正研究申請矽谷銀行破產保護，作為出售資產之外的另一選項。

知情人士說，申請破產只是正在考慮的一種選擇，目前仍尚未作出任何最終決定，目前仍在嘗試在不申請破產的情況下尋找買家。

其中一位人士說，SVB金融集團還在研究其他重組及資本重組方案，除了尋找直接買家外，還會嘗試尋找投資者向銀行投入新資金。

一般來說，當陷入困境的企業識圖出售資產時，買家往往會有所猶豫，因為若這家企業尋求破產保護獲准時，將會取消尋求破產保護前的交易。此外，有意收購者，也可在破產拍賣時才收購且毋須承擔債務，潛在買家有時會等待法院下令重組後才出價。因此矽谷銀行如何善後還有待觀察。