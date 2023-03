娛樂／桑迪鮑威爾 好萊塢戲服說書人

英國知名電影服裝設計桑迪鮑威爾。(取材自IMDb)

著名電影 服裝設計師桑迪鮑威爾(Sandy Powell)早前獲頒英國 電影學院終身成就獎,是該獎項自1971年首次頒發以來,第一位獲此殊榮的電影服裝設計師。

入行30多年,桑迪鮑威爾曾為「莎翁情史」(Shakespeare in Love,又譯「戀愛中的莎士比亞」)、「紐約黑幫」(Gangs of New York)、「因為愛你」(Carol,又譯「卡羅爾」)、「愛爾蘭人」(The Irishman)等片設計服裝,是目前獲得奧斯卡提名第二多的服裝設計師,共15次入圍,三次勝出。

「莎翁情史」劇照。(取材自IMDb)

首位服裝設計師獲獎

「能夠獲得這一肯定,讓我覺得受寵若驚,尤其是我竟然還是第一位獲此獎項的服裝設計師,真是讓我倍感自豪。」鮑威爾在獲悉喜訊後表示,「我很幸運,能將自己最大愛好變成終生事業;更走運的還在於,我能有機會和電影行業幕前幕後多位最頂尖的專業人士合作。得到這個榮譽並不代表結束,我對未來還有許多期望。」

「桑迪鮑威爾不僅是偉大的服裝設計師,更是一位偉大的說書人(storyteller)」,英國電影學院首席執行官珍米利奇普(Jane Millichip)在公布今年的終身成就獎得主時表示,「她設計的那些服裝,美得讓人沉醉,同時又為劇中人物提供敘事功能,讓他們變得生動、立體起來。」

今年62歲的桑迪鮑威爾出生於英國倫敦一個普通工薪家庭,從小就對縫紉有著強烈興趣,愛借用母親的縫紉機為自己珍愛的各種娃娃製作服裝,繼而也學會了量體裁衣。她從倫敦聖馬丁藝校畢業後,年紀輕輕便加入當地的獨立劇社,專職為各種舞台演出設計戲服。

著名電影服裝設計師桑迪鮑威爾(Sandy Powell)獲頒英國電影學院終身成就獎。(Getty Images)

1980年代,她經人介紹結識了導演德瑞克賈曼(Derek Jarman),開始踏上電影服裝設計之路。鮑威爾連續為賈曼的「浮世繪」(Caravaggio,又譯「卡拉瓦喬」)、「英倫末日」(The Last of England)、「愛德華二世」(Edward II)、「維根斯坦」(Wittgenstein)等四部作品設計服裝,迅速成為英國影壇引人注目的新晉服裝設計師。

鮑威爾成名後,也沒有忘記這位伯樂,2020年,賈曼生前居住的願景小屋面臨遭私人出售的風險,演員蒂妲史雲頓(Katherine Swinton)發起募集資金保護小屋的倡議,鮑威爾也積極響應。當年,她在出席英國學院獎頒獎典禮和奧斯卡頒獎典禮時,身著一套白色西服,現場請共計100位明星在衣服上簽名,以便拍賣籌款。

為了保住導演賈曼生前居住的小屋,鮑威爾出席2020年奧斯卡典禮時,請眾星在她的服裝上簽名以便拍賣籌款。(取材自IMDb)

1992年,憑藉為電影「美麗佳人歐蘭朵」(Orlando,又譯「奧蘭多」)女主角蒂妲史雲頓設計的橫跨兩種性別的多款精美服飾,鮑威爾獲得第66屆奧斯卡獎 的最佳服裝設計提名,最終敗給「純真年代」(The Age of Innocence)的服裝設計加布里愛拉佩斯古琦(Gabriella Pescucci),卻讓「純真年代」的導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)牢牢記住了她的名字。

馬丁史柯西斯御用設計

相隔十年後,馬丁史柯西斯開拍「紐約黑幫」,第一時間便想到邀請鮑威爾來設計片中那些19世紀晚期的服裝。此後,兩人又合作過「神鬼玩家」(The Aviator,又譯「大飛行家」)「神鬼無間」(The Departed,又譯「無間行者」)、「隔離島」(Shutter Island,又譯「禁閉島」)、「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)、「愛爾蘭人」等多部作品,稱其為馬丁史柯西斯的御用服裝設計亦不為過。

「紐約黑幫」劇照。(取材自IMDb)

除了德瑞克賈曼和馬丁史柯西斯之外,鮑威爾與愛爾蘭導演尼爾喬丹(Neil Jordan)也曾有過多達五次合作,為「哭泣遊戲」(The Crying Game)、「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)等時代背景各自不同的作品設計了風格迥異但卻同樣出色的服裝。

在桑迪鮑威爾的奧斯卡征途中,甚至有過三次左右互搏的經歷。1999年舉行的第77屆上,她為「絲絨金礦」(Velvet Goldmine)和「莎翁情史」設計的服裝雙雙入圍,最終憑後者成功勝出。此前一年,鮑威爾也曾獲得該獎提名,只是她設計的「慾望之翼」(The Wings of the Dove)的服裝未能撼動「鐵達尼號」(Titanic)在奧斯卡評委心中的堅實地位。好在時隔一年,鮑威爾便夢想成真。此時的她,年僅39歲,已是四次奧斯卡提名和一座奧斯卡小金人的擁有者,堪稱英美影壇最受熱捧的服裝設計師。

後來,桑迪鮑威爾又先後憑藉「神鬼玩家」和「維多莉亞女王:風華絕代」(The Young Victoria,又譯「年輕的維多利亞」)兩次獲得奧斯卡獎。2016年舉行的第88屆奧斯卡上,再次出現了兩部鮑威爾作品同台競技的情況,不過這一次的大獎最終卻由她的倫敦同鄉杰妮比萬(Jenny Beavan)奪得。相比鮑威爾為「因為愛你」和「灰姑娘」(Cinderella)設計的服裝,「瘋狂麥斯:憤怒道」(Mad Max: Fury Road)中天馬行空的末世風服裝,似乎更能抓住奧斯卡評審的心。

「美麗佳人歐蘭朵」電影海報。(取材自IMDb)

2019年,鮑威爾對鮑威爾的情況第三度出現。只是,她為「愛·滿人間」(Mary Poppins Returns)和「真寵」(The Favourite)設計的服裝,最終都沒能贏過漫威電影「黑豹」(Black Panther),而翌年她人生第15次獲得奧斯卡提名時,「愛爾蘭人」的服裝設計最終也輸給了「她們」(Little Women,又譯「小婦人」)。

而在家鄉英國,自「美麗佳人歐蘭朵」起,桑迪鮑威爾至今共獲得16次英國電影學院獎最佳服裝設計提名,憑「絲絨金礦」、「維多莉亞女王:風華絕代」和「真寵」三次勝出,同樣戰績彪炳。

(取材自澎湃新聞)