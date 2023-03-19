娛樂／桑迪鮑威爾 好萊塢戲服說書人

英國知名電影服裝設計桑迪鮑威爾。（取材自IMDb）

著名電影 服裝設計師桑迪鮑威爾（Sandy Powell）早前獲頒英國 電影學院終身成就獎，是該獎項自1971年首次頒發以來，第一位獲此殊榮的電影服裝設計師。

入行30多年，桑迪鮑威爾曾為「莎翁情史」（Shakespeare in Love，又譯「戀愛中的莎士比亞」）、「紐約黑幫」（Gangs of New York）、「因為愛你」（Carol，又譯「卡羅爾」）、「愛爾蘭人」（The Irishman）等片設計服裝，是目前獲得奧斯卡提名第二多的服裝設計師，共15次入圍，三次勝出。

「莎翁情史」劇照。（取材自IMDb）

首位服裝設計師獲獎

「能夠獲得這一肯定，讓我覺得受寵若驚，尤其是我竟然還是第一位獲此獎項的服裝設計師，真是讓我倍感自豪。」鮑威爾在獲悉喜訊後表示，「我很幸運，能將自己最大愛好變成終生事業；更走運的還在於，我能有機會和電影行業幕前幕後多位最頂尖的專業人士合作。得到這個榮譽並不代表結束，我對未來還有許多期望。」

「桑迪鮑威爾不僅是偉大的服裝設計師，更是一位偉大的說書人（storyteller）」，英國電影學院首席執行官珍米利奇普（Jane Millichip）在公布今年的終身成就獎得主時表示，「她設計的那些服裝，美得讓人沉醉，同時又為劇中人物提供敘事功能，讓他們變得生動、立體起來。」

今年62歲的桑迪鮑威爾出生於英國倫敦一個普通工薪家庭，從小就對縫紉有著強烈興趣，愛借用母親的縫紉機為自己珍愛的各種娃娃製作服裝，繼而也學會了量體裁衣。她從倫敦聖馬丁藝校畢業後，年紀輕輕便加入當地的獨立劇社，專職為各種舞台演出設計戲服。

著名電影服裝設計師桑迪鮑威爾（Sandy Powell）獲頒英國電影學院終身成就獎。（Getty Images）

1980年代，她經人介紹結識了導演德瑞克賈曼（Derek Jarman），開始踏上電影服裝設計之路。鮑威爾連續為賈曼的「浮世繪」（Caravaggio，又譯「卡拉瓦喬」）、「英倫末日」（The Last of England）、「愛德華二世」（Edward II）、「維根斯坦」（Wittgenstein）等四部作品設計服裝，迅速成為英國影壇引人注目的新晉服裝設計師。

鮑威爾成名後，也沒有忘記這位伯樂，2020年，賈曼生前居住的願景小屋面臨遭私人出售的風險，演員蒂妲史雲頓（Katherine Swinton）發起募集資金保護小屋的倡議，鮑威爾也積極響應。當年，她在出席英國學院獎頒獎典禮和奧斯卡頒獎典禮時，身著一套白色西服，現場請共計100位明星在衣服上簽名，以便拍賣籌款。

為了保住導演賈曼生前居住的小屋，鮑威爾出席2020年奧斯卡典禮時，請眾星在她的服裝上簽名以便拍賣籌款。（取材自IMDb）

1992年，憑藉為電影「美麗佳人歐蘭朵」（Orlando，又譯「奧蘭多」）女主角蒂妲史雲頓設計的橫跨兩種性別的多款精美服飾，鮑威爾獲得第66屆奧斯卡獎 的最佳服裝設計提名，最終敗給「純真年代」（The Age of Innocence）的服裝設計加布里愛拉佩斯古琦（Gabriella Pescucci），卻讓「純真年代」的導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）牢牢記住了她的名字。

馬丁史柯西斯御用設計

相隔十年後，馬丁史柯西斯開拍「紐約黑幫」，第一時間便想到邀請鮑威爾來設計片中那些19世紀晚期的服裝。此後，兩人又合作過「神鬼玩家」（The Aviator，又譯「大飛行家」）「神鬼無間」（The Departed，又譯「無間行者」）、「隔離島」（Shutter Island，又譯「禁閉島」）、「華爾街之狼」（The Wolf of Wall Street）、「愛爾蘭人」等多部作品，稱其為馬丁史柯西斯的御用服裝設計亦不為過。

「紐約黑幫」劇照。（取材自IMDb）

除了德瑞克賈曼和馬丁史柯西斯之外，鮑威爾與愛爾蘭導演尼爾喬丹（Neil Jordan）也曾有過多達五次合作，為「哭泣遊戲」（The Crying Game）、「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）等時代背景各自不同的作品設計了風格迥異但卻同樣出色的服裝。

在桑迪鮑威爾的奧斯卡征途中，甚至有過三次左右互搏的經歷。1999年舉行的第77屆上，她為「絲絨金礦」（Velvet Goldmine）和「莎翁情史」設計的服裝雙雙入圍，最終憑後者成功勝出。此前一年，鮑威爾也曾獲得該獎提名，只是她設計的「慾望之翼」（The Wings of the Dove）的服裝未能撼動「鐵達尼號」（Titanic）在奧斯卡評委心中的堅實地位。好在時隔一年，鮑威爾便夢想成真。此時的她，年僅39歲，已是四次奧斯卡提名和一座奧斯卡小金人的擁有者，堪稱英美影壇最受熱捧的服裝設計師。

後來，桑迪鮑威爾又先後憑藉「神鬼玩家」和「維多莉亞女王：風華絕代」（The Young Victoria，又譯「年輕的維多利亞」）兩次獲得奧斯卡獎。2016年舉行的第88屆奧斯卡上，再次出現了兩部鮑威爾作品同台競技的情況，不過這一次的大獎最終卻由她的倫敦同鄉杰妮比萬（Jenny Beavan）奪得。相比鮑威爾為「因為愛你」和「灰姑娘」（Cinderella）設計的服裝，「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max: Fury Road）中天馬行空的末世風服裝，似乎更能抓住奧斯卡評審的心。

「美麗佳人歐蘭朵」電影海報。（取材自IMDb）

2019年，鮑威爾對鮑威爾的情況第三度出現。只是，她為「愛·滿人間」（Mary Poppins Returns）和「真寵」（The Favourite）設計的服裝，最終都沒能贏過漫威電影「黑豹」（Black Panther），而翌年她人生第15次獲得奧斯卡提名時，「愛爾蘭人」的服裝設計最終也輸給了「她們」（Little Women，又譯「小婦人」）。

而在家鄉英國，自「美麗佳人歐蘭朵」起，桑迪鮑威爾至今共獲得16次英國電影學院獎最佳服裝設計提名，憑「絲絨金礦」、「維多莉亞女王：風華絕代」和「真寵」三次勝出，同樣戰績彪炳。

（取材自澎湃新聞）