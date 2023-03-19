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娛樂／拉蔻兒薇芝 陽光性感不朽

娛樂新聞組
「大洪荒」讓拉蔻爾薇芝變成性感代名詞。（取材自IMDb）
「大洪荒」讓拉蔻爾薇芝變成性感代名詞。（取材自IMDb）

好萊塢資深演員拉蔻兒薇芝（Raquel Welch）上月在洛杉磯家中病世，享年82歲。1960-70年代，薇芝是好萊塢炙手可熱的性感偶像，影響力絲毫不亞於瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）等前輩。

本名拉蔻兒特哈達（Raquel Tejada）的拉蔻兒薇芝，1940年9月5日出生在芝加哥一個玻利維亞移民家庭，從小就有強烈的表演慾和明星夢。她幼年曾學過十年芭蕾，最終因體型不符合芭蕾女演員的特定要求而被迫放棄。18歲那年，成績優秀的她順利就讀聖地牙哥州立學院表演系，但在大二那年和高中戀人James Welch步入婚姻殿堂而輟學。

22歲時，拉蔻兒薇芝和丈夫分居，獨自帶著兩個孩子生活。不久她遇到了伯樂、電影製片帕特里克柯提斯（Patrick Curtis），人生就此改變。柯提斯比拉蔻兒年長一歲，但已在好萊塢打滾多年，除了自身努力外，他有一位赫赫有名的親戚：大導演比利懷德（Billy Wilder）。在柯提斯的關照下，拉蔻兒薇芝迅速由單親媽媽轉型為性感女郎，還在其建議下，去掉原本的姓氏，沿用前夫的姓「Welch」，理由是「Tejada」這一姓氏南美味道太濃，不利於在好萊塢發展。

很快，外形亮麗的她贏得了好萊塢製片大衛索爾（David Soul）的注意，撮合20世紀福斯電影公司與她簽下七年合約，並在自己監製的科幻大片「聯合縮小軍」（Fantastic Voyage，又譯「奇妙的旅程」）中讓其擔任女主角。該片講述為搶救一名生命垂危的科學家，五名腦科醫生被縮小置於膠囊之中，打進科學家體內進行腦血管手術的故事。拉蔻兒薇芝在片中飾演科學小分隊的成員之一，終於不再只是花瓶角色。「聯合縮小軍」上映後票房大熱，拉蔻兒薇芝迅速成為美國家喻戶曉的好萊塢一線明星。

「聯合縮小軍」劇照。（取材自IMDb）
「聯合縮小軍」劇照。（取材自IMDb）

「大洪荒」大轟動 雜誌封面都是她

1966年描寫原始人類蠻荒故事的「大洪荒」（One Million Years B.C.，又譯「公元前一百萬年」）在歐洲上映，片中，薇芝飾演的原始人羅娜全片僅身穿一套獸皮比基尼，充分展現出女性的健康美和野性魅力，瞬間引發巨大轟動。據不完全統計，在該片宣傳及上映期間，全歐洲有至少90本雜誌採用拉蔻兒薇芝的「大洪荒」劇照作為刊物封面。

1967年「大洪荒」在美國上映後，其電影海報更是狂銷無數，令拉蔻兒薇芝徹底成為主打性解放運動的1960年代的代名詞。在1994年上映的經典電影「刺激1995」（The Shawshank Redemption，又譯「肖申克的救贖」）中，男主角提姆羅賓斯（Timothy Robbins）飾演的安迪在囚室牆壁上一共貼了三張畫報遮掩挖出的大洞，除了1940年代的性感偶像麗塔海華絲（Rita Hayworth）和瑪麗蓮夢露的經典海報之外，第三張便是「大洪荒」裡薇芝的比基尼海報；電影快結束時典獄長之所以會發現安迪的越獄通道，也正是掀開這張海報。

1994年經典電影「刺激1995」出現「大洪荒」海報。（取材自IMDb）
1994年經典電影「刺激1995」出現「大洪荒」海報。（取材自IMDb）

此後，火遍全球的薇芝在義大利拍了不少作品，包括「一夕風流夢」（Shoot Loud, Louder... I Don't Understand）、「要愛的女人」（The Oldest Profession）等，這些電影的女主演只有她來自美國，儼然已成了好萊塢美人在歐洲的代表。

對比以瑪麗蓮夢露為典範的前一代好萊塢性感偶像，憑「大洪荒」暴紅的薇芝，在性感之外又多了野性、健康的那一面，也對應了多年之後出版的那本回憶錄的書名——「拉蔻兒：乳溝以外」（Raquel: Beyond the Cleavage）。

拉蔻爾薇芝2010年出版回憶錄。（Getty Images）
拉蔻爾薇芝2010年出版回憶錄。（Getty Images）

1960、70年代的西方社會，正處於劇烈變革之中，1969年上映的西部片「百支步槍」（100 Rifles）中，拉蔻兒薇芝飾演的叛逆女主角與非裔男主角吉姆布朗（James Browne）談情說愛，大膽挑戰好萊塢禁忌；次年的喜劇片「邁拉布雷肯里奇」（Myra Breckinridge）中，她演出變性人，遭到不少保守團體的口誅筆伐。

1973年，拉蔻兒薇芝憑電影「三劍客」（The Three Musketeers，「三個火槍手」）奪下金球獎最佳女主角獎，據說幾乎所有動作戲，拉蔻兒薇芝都親力親為。

勇敢槓上大片商

不過，1980年代後，隨著年齡增長，薇芝能夠接到的片約越來越少，大部分時間只能退而求其次，轉戰電視領域。

1981年，米高梅影業發行的喜劇電影「罐裝巷」（Cannery Row，又譯「罐頭工廠街」），原本已說好要找薇芝來演主角，但公司高層臨開拍卻變卦了，找來比薇芝年輕15歲的黛博拉溫姬（Debra Winger）來演這個角色。米高梅對外宣稱之所以臨時換角，是因為薇芝欠缺職業道德，故意耍大牌，不肯參加排練等等。

在當時的好萊塢大環境中，面對類似遭遇，大部分人都會選擇忍氣吞聲，但拉蔻兒薇芝毅然決定走法律途徑，法庭直至1986年才做出終審裁決，判處米高梅敗訴並向薇芝支付1080萬美元賠償，而相關證人給出的證詞也表明，好萊塢年齡超過40歲的女演員，無法擔任女主角。最終薇芝贏了官司，卻也因為捅破好萊塢的潛規則，招來各家電影公司的暗中抵制。

拉蔻兒薇芝晚年客串演出「金法尤物」，容貌與身材都維持超高水準。（取材自IMDb）
拉蔻兒薇芝晚年客串演出「金法尤物」，容貌與身材都維持超高水準。（取材自IMDb）

晚年的拉蔻兒薇芝，依然駐顏有方，曾客串演出「金法尤物」（Legally Blonde，又譯「律政俏佳人」），其餘時間則都投身於自己的美妝、假髮品牌，同時也積極參與各種公益事業，並且還公開了自己的玻利維亞後裔身分，希望提醒世人牢記好萊塢過往對於南美裔移民的種種歧視。

（取材自澎湃新聞）

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