我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

養生／想求一夜好眠 睡前少菸酒、滑手機

劉亞平／台北振興醫院老年精神科主任
酒精會破壞睡眠的正常結構，睡前飲酒易失眠。(Getty Images)
酒精會破壞睡眠的正常結構，睡前飲酒易失眠。(Getty Images)

在睡眠困擾問題門診，大致分為兩類患者：一為連夜狂歡，睡眠過少；一為逮到機會，睡到過頭。其實兩者都不對，睡眠可視為身體能量配置與外界晝夜節律的平衡，必須行之中庸，才是王道。

改善失眠方法，應安排作息相契合於當下所處的生活模式，讓交感神經的能量在入睡前降低，方是上策；偶爾輔以助眠藥物，是中策；若已到每天必須吃藥才能入睡的程度，實為下策。

但即便已到非吃藥不可時，治療上仍不能就此放棄，對大部分的人而言，身體仍具備正常睡眠的恢復能力，可藉由醫者與患者的共同努力，盡可能地把這種能力找回來。

至於有沒有什麼非藥物，如健康食品等，能助一夜好眠？其實，應該思考的是什麼東西用了之後會破壞睡眠結構，就應該避免使用。

●睡前飲酒容易失眠：酒精會破壞睡眠的正常結構，就算睡著也是處在淺眠或昏睡狀態，無法啟動身體的自癒模式；若睡前飲酒加上服用助眠藥物，易引發交叉耐藥性，酒癮與藥癮相互加乘下，睡眠障礙會更嚴重。

●睡前抽菸會睡不安穩：香菸中的尼古丁屬於中樞神經興奮劑，會使得大腦在最需要休息的時候不得安穩，有些人為了強迫大腦關機，往往自行加重原有助眠藥物的劑量，此舉相當不智。

●服用助眠藥物後仍滑手機：若離不開手機，丟不下追劇，可想而知，大腦一方面要啟動關機程序，一方面又拚命不讓其關機，最後只得靠加重藥物去強迫關機，這些不好的習慣，會讓身體無法受惠於因睡眠而提供的身心休整。

助眠的藥物常讓人心生畏懼。這類藥物有輕有重，藥性並不相同，有醫療的必要性，即幫助睡眠；但若在心理與行為上已變成依賴時，則與睡眠的自癒模式背道而馳，反讓藥物被汙名化。

失眠 手機

上一則

醫藥／半糖紅茶當水喝 35歲男罹糖尿病

下一則

養生／學會減壓 找回生活品質

延伸閱讀

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久
思覺失調症屬精神慢性疾病 醫師：掌握黃金五年治療期

思覺失調症屬精神慢性疾病 醫師：掌握黃金五年治療期
克里斯潘恩對決超狂奇獸 「龍與地下城」怪物吞噬大腦

克里斯潘恩對決超狂奇獸 「龍與地下城」怪物吞噬大腦
失眠

失眠

熱門新聞

OpenAI聊天機器人ChatGPT讓人見識到人工智慧威力強大，許多領域工作者恐將面臨機器人搶飯碗的危機。(路透)

封面故事／飯碗篇／提示工程師 未來最新潮工作

2023-03-05 12:28
如果搬家是為了沉浸在異國文化中，需多考慮現實面的問題。取自pexels

說實話／退休住哪？3個美夢常幻滅

2023-03-05 02:19
肯塔基州列剋星敦的石牆小學，Donnie Piercey老師（右）2月6日與學生一起表演由 ChatGPT 編寫的三幕劇。該劇由 ChatGPT 逐行生成完整的腳本，學生們編輯、排練，然後進行表演。 （美聯社）

封面故事／飯碗篇／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

2023-03-05 11:27
我們的地下室臥房佈置得溫馨舒適。（作者提供）

生活／來的都是客 愛彼迎超級宿主 甘苦談

2023-03-05 02:18
密州運輸廳曾推出以歌手泰勒絲歌詞為告示牌的內容，如「邊開車邊傳簡訊？說吧！我就是問題所在，那就是我」(Texting and driving? Say it： I'm the problem it's me)。（取自IG）

美國現象／幽默道路訊息 是提醒或分神？

2023-03-05 02:22
聊天機器人ChatGPT以生成高水準文章或對話而令人著迷，能像開發人員一樣編寫程式、能夠寫詩、寫歌與劇本，其開發商OpenAI早在2015年創立。（路透）

封面故事／投資者垂涎 ChatGPT獲利還在天邊

2023-03-05 15:56

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜