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每周一書／想「老」得好 先正視失落感

每周一書
「老得好 人生冬天的景緻」。（紐約世界書局提供）
「老得好 人生冬天的景緻」。（紐約世界書局提供）

「老」，是甚麼感受？從中年高原期漸往下行，「鰥、寡、孤、獨、病、衰」終會經歷，憂鬱、失落、沮喪、恐懼、不安在所難免。

然而，年紀再大都有應對問題的能力。體察自己的需要，爲「老」做好預備，就能從容自在地享受人生冬景。

世界衛生組織2021年也指出，全世界60歲以上者20％有心理和神經系統的問題，其中有憂鬱和失智疾患占5～7％。造成年長者自殺、產生身心疾病的高風險因素為「失落」，包括體力、腦力衰退的健康失落；喪偶、喪親、喪友的情感失落；及退休、經濟困難等外在環境引發的失落。

 本書採訪多位長者、老年醫學與精神科、社會學、教育、護理、心理學、社工等領域專家，提供本身經歷與建議，讓年長者及陪伴者了解如何預備、因應老後會經歷的各種失落。此外，介紹各國因應高齡社會的策略、各種幫助年長者重新安頓身心、活躍老化的作法，讀者可以從中找到激勵自己積極面對老化與失落的力量。

有位讀者說：「這本書原本是想買給父母看，結果自己翻閱之後感觸也好深。」

台灣「中華捐血運動協會理事長」葉金川在推薦序中提到，倫敦政治經濟學院2018年發布的一項調查指出，人們20歲至70歲的生活滿意度為U型曲線，感到最快樂的兩個高峰年齡是23歲及69歲。

 

他以自己69歲那年，一生最快樂的時光，發現淋巴癌復發，且是第四期，已侵犯到肋膜、腹膜腔和骨髓。從症狀出現到確診癌症復發，他沒有花太多時間沮喪、否認、自怨自艾；他一年中有將近四分之一的時間在門診、住院、治療、休養或是與副作用纏鬥中。雖然如此，他還是堅持做喜歡的事情，盡量維持原本的生活模式，持續工作、演講、運動和旅遊。

 

葉金川說，很多人進入中高齡階段後，因為受到身體功能退化、退休、罹患慢性疾病、或是遭遇親人過世、配偶過世等因素影響心理及和人際、社會的連結，失去生活的樂趣，鬱鬱寡歡而終老。身體或心理的失落，是老後必會經歷的，但是，年老後的生活想怎麼過應該還是可以自己支配，選擇「正面突破」，也因此能擁有「最美好的時光」。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

退休 醫學 失智

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