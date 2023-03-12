旅遊／走進萊文沃思 沉浸德國風

身著巴伐利亞民族服裝的人們歡慶啤酒節。（作者提供）

12月初一個陽光明媚的早晨，我們從西雅圖驅車往東，沿著二號公路行駛130多英里，來到了這座人們稱之為德國 城的小鎮── 萊文沃思（Leavenworth），再次目睹了小城的風采。

用德文書寫的地標“歡迎光臨萊文沃思”矗立在人們必經的小鎮中心。（作者提供）

小城建立於1892年。當時的大北方鐵路貫通了西邊的史地文森關隘修到這裡。一對名叫蘭姆的兄弟在此地建立了一個鋸木廠，僱用了大量人工。然而僅在二十年後隨著鐵路樞紐和鋸木廠的東遷，萊文沃思的經濟每況愈下，幾乎到了破產的邊緣！那時的小鎮宛如一座鬼城。

前沿大街上的巴伐利亞建築沐浴在十月的秋陽中。（作者提供）

61年前轉型現生機

當時的萊文沃思市政府在考察了加州 的丹麥村（Solvang）後，在1962年做出了一個大膽的決定：將萊文沃思轉型為一個主題城市。政府要求城內所有建築，包括超市和麥當勞等均要仿效德國巴伐利亞的建築風格重新裝修。同時引進了德國的餐飲，零售，服裝等文化。經過這一系列的改變，小城終於再現生機。

典型的巴伐利亞建築風格。（作者提供）

今天的萊文沃思群山環抱，四季常青。每年的春，夏，秋三季，栽種著各種鮮花的花籃掛滿了小城的各個角落。每個新年後的1，2月，冬季嘉年華便拉開了序幕：人們在這期間可以體驗冰雕、火舞，乘坐裝飾美豔的馬車環小鎮巡遊等寒冷活動。之後春天的五月節， 夏天的劇場匯演，金秋十月的啤酒節以及聖誕節的燈光秀等無不吸引了海內外大量的遊客。眾多的旅遊大巴將大批的遊客從西雅圖送到這裡。這時的小鎮人頭攢動，摩肩擦踵。人們在溫暖的陽光下，伴隨著歡快的波爾卡舞曲，暢飲著巴伐利亞風味的啤酒，大家的歡聲笑語完全沉浸在萬紫千紅的花與色的海洋裡。

小鎮郊外的秋色是十月的啤酒節不可或缺的色彩。（作者提供）

現在城內的百餘家商舖，集中在以前沿大街（Front Street）為主的街道兩側。城中心的六角亭從清早到傍晚整日播放波爾卡等樂曲。使得遊客們一旦進入城內，從耳聞目染中使人立即感到異國他鄉的文化氛圍。

小城的南邊，韋納奇河（Wenathee River）繞城蜿蜒向東，匯入哥倫比亞河。河水清澈見底，一、兩呎長的鮭魚逆水而上，伸手可及。夏季， 這裡是人們從事游泳，划船等各種水上運動的樂園。而到冬季來臨時，人們又在每個建築物上掛上各類彩燈，準備著聖誕夜的狂歡。

花籃與鮮花在建築物和街頭隨處可見。（作者提供）

每年的12月1日起，各種豐富多彩的聖誕活動相繼展開， 比如來自世界各地的聖誕老人服裝開始展出；當地非營利組織的薑餅屋競賽；抽獎贏取掛在主題聖誕樹上的各種禮物；組織孩子們給聖誕老人寫信；兒童們學習製作心形薑餅項鍊；包裝自己的節日禮品以及準備為期一個月的降臨日曆贈品等。當夜幕降臨時，由5、60萬盞彩燈裝飾的前沿大街，燈火輝煌。大批的市民和遊客會聚集在這裡賞燈，攝影，聚會，好不熱鬧。使這裡成為名副其實的「聖誕城」和「燈光村」（Christmas town and Village of Lights) 。當聖誕夜的鐘聲敲響時，人們會在彩燈的映照下，踩著腳下皚皚白雪，再次載歌載舞，迎接新的一年到來。

小巧精緻的旅店沐浴在十月的又一縷晨光中。（作者提供）

每年二百多萬遊客

訪問萊文沃思時，還有一個是「必須做的」──參觀胡桃夾子博物館 （前沿大街735 號）。在這個獨一無二的博物館裡展示了來自50多個國家的7000多個胡桃夾子，是世界上最大的藏品館之一。難怪這裡已經成為遊客們一年四季嚮往的旅遊聖地。每年二百多萬的遊客與當地僅二千人的居民相比，形成了巨大的反差。

根據下榻酒店經理的介紹，我們分別在午餐和晚餐品嘗了兩家很地道的德式菜餚：Munchen Haus的德式香腸和King Ludwig的烤豬肘。德式香腸的味道讓我回想起了多年前在墨尼黑初次品嘗這種香腸時的驚艷感覺，而烤豬肘似乎比在墨尼黑的餐館體驗的顏色暗了些，兩家餐館均位於前沿大街上。在啤酒節期間，如果沒有提前訂位，想在這些餐館就餐，那可真是一位難求，需要有很大的耐心。

聖誕城的燈光夜。（作者提供）

晚餐後，在一家有著二十多年歷史的禮品店裡，我們和店主約翰聊天。他是二十多年前從明尼蘇達州搬過來的德國後裔。雖然高中時便移民美國，但他仍能講一口流利的德語。談到萊文沃思這幾十年中發生的變化，年逾花甲的老約翰兩眼放光。他自豪的告訴我們：「我也去過加州的丹麥村。不錯，我們確實是從哪裡取得的靈感。相較於哪裡的歷史，地利等優勢，我們的城鎮具有的則是更誘人的風景，建築，飲食等文化。」看到我似乎想要爭辯什麼，老約翰擺了一下手，接著說道：「僅從現在到這裡來訪的遊客數量已超過丹麥村的兩倍有餘以及從2020年到2021年，儘管有著疫情的干擾，我們這裡的零售業的稅收仍然呈現了爆炸性增長這兩個事實，難道還不能證明所謂的『青出於藍而勝於藍嗎』？」