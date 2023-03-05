旅遊／灣區小鎮Emery Go-Round免費巴士 超便捷

在愛莫利維爾市街頭常可看到的Emery Go-Round免費巴士。（作者提供）

兒子谷崢從在柏克萊加大讀博到畢業後順利進入矽谷美國500強公司工作，一直住在距離舊金山 不遠的灣區 愛莫利維爾市（Emeryville），我也因此多次來愛莫利維爾市長住短訪過。2022年11月，我們乘坐從芝加哥啟程橫穿美國西部的Amtrak觀光火車到達加州的終點站，正是Amtrak的愛莫利維爾市車站。

★特有小鎮風情 人氣旺

兒子喜歡住在愛莫利維爾市，原因何在？生活交通方便，加州灣區美景和四季如春氣候，還有這裡特有的加州小鎮城市風情是主因。

2022年12月，筆者在柏克萊加大舊地重遊。（作者提供）

2022年12月，筆者在著名的Pixar公司總部大門前留影。（作者提供）

那天，兒子在附近給他的電動汽車充電，我們過馬路走走，抬頭便看見因喬布斯著名的皮克斯動畫工作室公司（Pixar Animation Studios）。再往前走幾步，又看到在加州比星巴克咖啡更流行的皮爺咖啡公司（Peet's Coffee）公司總部。愛莫利維爾市府的辦公樓正好緊挨著這兩家大公司總部。據說，皮克斯和皮爺咖啡兩公司不但為愛莫利維爾市帶來了重要的就業機會和商機，也為這個灣區小鎮城市帶來可觀的稅收。附近還有一些加州著名的IT和生物公司也在愛莫利維爾市落戶，形成一個小小的總部經濟和人氣旺。要知道，愛莫利維爾市只有居民1萬3000人，其實就是一座灣區小鎮而已。

夕陽西下，從愛莫利維爾市海濱公園拍攝水那邊的舊金山，一隻大灰鶴就在眼前。（作者提供）

每次在兒子家小住，我最喜歡走到灣區水邊的愛莫利維爾市遊艇碼頭公園徒步賞景 （Emeryville Marina Park）。碼頭上停滿了數百艘漂亮遊艇，港灣景色非常漂亮。從這裡眺望水那邊的舊金山市區高樓大廈和金門大橋，美極了！特別是在灣區特色的藍天白雲之下或者是夕陽西下紅雲繚繞之時，沿著公園的水邊小路散步更是天堂般感覺。有意思的是，這裡不但可以看到海鷗在遊艇上桅杆上起落和綠頭鴨在水裡戲水，還常常可以與不大怕人、喜歡在水邊草坪曬太陽的大灰鶴和白雪公主般潔白美麗的白鷺鷥合影留念，細看大灰鶴頭衝下，就在我眼前俯衝如水抓魚，宛如仙境一般。

舊金山市中心著名的有軌電車是一道靚麗的風景線。（作者提供）

水邊徒步、散步走累了？回家可以搭乘在遊艇公園附近有車站的Emery Go-Round免費巴士坐車回家。還有這天上掉餡餅的免費巴士好事兒？愛莫利維爾市就有。而且，這服務於該市的免費巴士由來已久。BART是加州灣區接舊金山機場 和奧克蘭機場的輕軌車，覆蓋愛莫利維爾市主要街區、商圈和景點超市的Emery Go-Round免費巴士的紅、紫兩條路線的終點站或者說是起始站，都是BART輕軌在該市的MacArther車站。ART是加州灣區接舊金山機場和奧克蘭機場的輕軌車

舊金山灣區的奧克蘭市市中心街道一角。（作者提供）

不論是從舊金山或者奧克蘭機場來的訪客遊客，還是在此生活工作的人，出了BART在MacArthur的車站就可以登上白色車身、中間黃底紫藍色Emery Go-Round的免費巴士，去想去的酒店、寫字樓、超市景點或者回家。便捷可靠還免費！

Emery Go-Round工作日班次不少，但周末和節假日則減少出車班次，要注意。灣區小鎮城市愛莫利維爾的便捷，除了擁有Amtrack火車站和免費巴士外，去舊金山、奧克蘭和柏克萊加大主校園的收費巴士車也有很多路線。我從兒子家附近就曾乘坐J巴士直達舊金山著名的Salesforces巴士中心站遊覽舊金山。前兩天，我從兒子家門口登上36路公交車，20分鐘就到達了柏克萊加大主校園舊地重遊，拍攝了不少12月的校園照片，往返只要幾個美刀車費而已。

★交通便利 吸引商機

也許正是因為愛莫利維爾市的交通如此方便，距離舊金山和柏克萊加大等咫尺之遙，1萬多人口的灣區小城居然也有總部經濟。除了皮克斯動畫工作室和皮爺咖啡公司總部外，TANIUM和Sutter Health等IT和醫療公司機構大廈也赫然矗立在灣區水邊，也靠近高速公路出口。

2022年12月開始試運營的舊金山地鐵中國城站，大幅中國紅剪紙藝術裝飾很搶眼。（作者提供）

就在美麗的遊艇碼頭公園停車場旁邊，還有一家當地知名的東海漁村海鮮酒樓。這家以粵菜海鮮和廣東早茶聞名的酒樓玻璃窗面對灣區公園水景，琉璃瓦屋頂建築龍鳳呈祥，與周圍的遊艇公園和漣漪蕩漾的灣區碧水相映成輝，很有中國式建築文化之美。在舊金山灣區，中華文化無處不在。有中山先生手書「天下為公」的舊金山中國城牌樓，從柏克萊加大校園到Emery Go-Round免費巴士車上，常能聽到廣東話、福州話和普通話的鄉音。加州政府巨額投資興建並已開始試運行的舊金山地鐵站，出站口牆壁上是巨幅中國紅剪紙造型藝術品，中華文化更是紅紅火火。

2022年12月，筆者在愛莫利維爾市的遊艇碼頭公園散步時留影。（作者提供）

一個人口只有1萬多人的灣區小城，開通運營Emery Go-Round免費巴士，購車、雇用司機和運營管理等，費用肯定不菲。但是，由安全可靠便捷的Emery Go-round帶來的交通便利環境也帶來商機無限。

皮克斯和皮爺咖啡總部來落戶了，蘋果專賣店、Levi's牛仔褲專賣店、Old Navy和Sephora化妝品等名牌店，以及凱悅、希爾頓等酒店，和越來越多的餐飲酒吧都來灣區小城愛莫利維爾開張營業，他們為這個萬人灣區小城不但帶來了誘人的就業機會，當然也為愛莫利維爾市府帶來了財源滾滾的稅收和人氣。這其中，Emery Go-Round免費巴士所起的積極作用功莫大焉！

其實，一個城市地區要有過人的吸引力和競爭力，必須創造便利的交通和高人一籌的營商環境。北美大城市中餐館林立的中國城和台灣商圈都是同樣道理。我們到台灣出差旅遊，晚上想品嘗台灣美食去哪裡？在台北，我不是去饒河夜市就是去士林夜市。在台中，我最喜歡去逢甲夜市。在高雄，我兩次去過六合夜市。台灣夜市不但集各色美食之大全，又最能體現台灣風情文化。Emery Go-Round免費巴士在大洋彼岸的加州灣區小城愛莫利維爾市穿梭，運營出了不一樣的商圈和人氣。

眾所周知，美國舊金山、芝加哥、費城和紐約等主要城市機場周圍賓館林立，長停和短停的停車場多多，租車行一家挨著一家。下了飛機要去機場賓館、停車場和租車行的旅客，都可以享用免費接駁巴士前往，便捷經濟。據我所知，除了愛莫利維爾市的Emery Go-Round，還有一些城市提供免費巴士服務，如波士頓車身印有Water Shuttle字樣的大巴，為乘客提供從機場到市區主要公交車站的免費接駁服務。

不論是從舊金山機場乘坐BART輕軌，還是乘坐Amtrak火車在愛莫利維爾市車站下車的遊客、訪客，穿行於愛莫利維爾市的Emery Go-Round免費巴士都是一道亮麗的灣區小城風景線，方便好使親民。

2022年12月，筆者舊地重遊舊金山的金門大橋。（作者提供）

選擇入住在灣區小城愛莫利維爾市中心酒店，不但費用通常比住舊金山酒店便宜，而且早晚都可以眺望欣賞在水一方又近在咫尺舊金山和金門大橋風光，別有一番景色。特別是從波光粼粼的Mclaughlin東岸州立公園（Mclaughlin Eastshore State Park）遙望在水那邊的舊金山，美呆了！

2022年12月的一天下午，筆者在遊艇碼頭公園碰到海釣螃蟹的釣客回港。（作者提供）

在我經常散步的遊艇碼頭公園，每天下午4點左右總能碰到海釣大螃蟹的機動漁船返港，每個釣客都提著一大袋子甚至兩大袋子太平洋大海蟹興致勃勃地下船。夕陽西下，一抹紅雲下的灣區水面上海鷗歡騰迎釣客，金色的陽光在水面上鋪上一條金光大道，通往舊金山市區那邊。此情此景，真有「一道殘陽鋪水中，半江瑟瑟半江紅」的意境。灣區小城愛莫利維爾市，真值得一遊！

【灣區旅行小貼士】

從舊金山國際機場或者市區乘坐BART輕軌小火車到愛莫利維爾市的MacArthur站48分鐘，只要十美元左右車費，快捷車次多。從MacArthur站乘坐免費Emery Go-Round巴士幾乎可以到達該灣區小鎮城市的任何賓館、商圈等。

愛莫利維爾市的主要賓館飯店如凱悅酒店等，都距離愛莫利維爾市Amtrak火車站很近。從這裡乘坐火車去加州首府沙加緬度等也方便，乘坐BART輕軌也可以到達奧克蘭機場。

距離凱悅等主要酒店不遠就是Bay Street商業街，從蘋果專賣店到名牌店和電影院、酒吧等一應俱全。附近的EmeryBay Pubulic Market裡面，有包括中日韓等在內的各種食品和快餐攤位，物美價廉，灣區小鎮風情十足。

2022年12月，遊艇碼頭公園一瞥。（作者提供）

從這裡的凱悅等酒店散步到水邊的遊艇碼頭公園（Emeryville Marina Park）賞景也不遠，乘坐Emery Go-Round免費巴士過去也行。隔水眺望舊金山和灣區景色，很美！

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