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移民專頁／出書能申請特殊人才移民嗎？

鄭毅律師
「我出版過一本書」，並不符合「特殊人才」移民申請資格。（Getty Images）
「我出版過一本書」，並不符合「特殊人才」移民申請資格。（Getty Images）

讀者問：

我畢業於國內某著名大學，拿到博士學位。我過去從來不想移民美國，去年底我用十年簽證來到美國，覺得還是想移民美國。我的美國親戚告訴我，我可以申請特殊人才。但是，我沒有出版過著作。我的親戚給我出主意，說出版一本書就可以申請了。他給我聯繫到美國一家中文出版社。我計畫把我的博士論文擴充一下，然後請這家出版社出版，再申請特殊人才。請問，我親戚這個主意靠譜嗎？

答：

美國職業移民中的特殊人才移民，具有很高的標準。所謂特殊人才，是指具有卓越專業能力，在其領域中少數的頂尖人物之一。根據移民法規定，特殊人才移民申請必須同時滿足以下條件：1、申請人在科學、藝術、教 育、商業、或體育領域裡具有特殊能力，得到廣泛認可，取得很高成就，並且享有國家級或國際性的聲譽與成就，其成就和貢獻在該領域達到頂峰。申請人被認為是該領域中出類拔萃的人物之一。 2、申請人在獲得特殊人才綠卡後，將在美國繼續從事其領域內的工作；3、申請人的工作將會對美國社會的相關發展，帶來極大利益。

通常，申請人如果曾經獲得過一項或一項以上的重大國際知名獎，可被視為特殊人才。如果申請人沒有獲得過重大國際獎， 但符合移民法規定的十條標準中的任意三條，也可以申請特殊人才移民。如果不符合其他標準，僅僅出一本書，是不符合特殊人才移民申請資格的。

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