地產投資／利率高時代 房貸操作4奇招

2月8日,拜登總統發言,近六個月的通脹已得到有效抑制。聽起來似乎是好消息,但聯準會卻不肯鬆口降息,刻意營造不景氣時代氛圍,甚至不排除「軟著陸」(soft-landing),就怕好不容易控制下來的通膨又再次成為夢魘。

因此,在未來一兩年內,各方估計都將是相對高利率 的時代。2020年至2021年那種動輒2至3字頭貸款 利率是一去不復返了,就算有5字頭都已經要謝天謝地。

利息調升連帶影響房市冷卻。愈是在困難時候,愈體現專業與知識的力量。股神巴菲特曾說:「海水退潮時,才看得出來誰沒穿褲子游泳。」市場熱時,怎麼買都賺,不需是專家、不懂投資也能發橫財;但就是在這凜冬時刻,懂得如何透過各種貸款工具操作金錢槓桿,才能夠掌握投資機會、逆勢揚升。

以下介紹四種較為特殊的貸款操作,各自有適用的情境以及買家。

2.3-2-1利率買斷(3-2-1or2-1 Buydown)

「3-2-1」或「2-1」利率買斷性質類似,在貸款開始的幾年,貸款人只需承擔較低利率;隨時間推移,利率回升至固定數額。具體來説,「3-2-1」利率買斷的做法是第一年利率降3%,第二年降2%,第三年降1%。假設貸款利率6%,第一年只有3%,第二年4%,第三年5%,第四年回復正常6%。 同理,「2-1」買斷6%的貸款利率的話,第一年需付4%利率,第二年利率5%,第三年恢復正常。

目前這個市場情況下,對於房屋賣家來説,這種貸款操作維持房子出售價位,不至於讓房價飛漲,使其控制在買家可承受範圍内,進而促進銷售。對於買家來説,好處亦明顯,至少在貸款的頭三年内月供較低,省下來的利息可以作他用。

擧個例子,假設有一處房產賣價$100萬,買家貸款80萬,利率為6%情況下,期限30年内月供約為$4796。如果使用「3-2-1」利率買斷操作,第一年月供降至$3372左右,第二年月供$3819,第三年月供$4294,第四年回歸$4796,總共能省約$35000的利息。雖看似非巨款,但也能幫助買家減輕負擔。

另從長遠來看,若想要長期持有房屋產權,確定收入穩定甚至穩步爬升,選擇這種利率買斷的操作無疑是替將來的自己存錢;不用擔心自己的利息隨著利率水漲船高,工資加碼卻如數填進利息的深坑裏。

2. CEMA 貸款 (Consolidation, Extension, and Modification Agreement)

買賣房屋時一項不可避免的支出是產權結算費(Closing Cost)。紐約州 對房屋賣家徵收交易稅(Transfer Tax),對買家和銀行徵收貸款稅(Mortgage Tax),過戶費因此居高不下。因此紐約州推出一項減稅利好文件,簡稱CEMA貸款 (Consolidation, Extension, and Modification Agreement)。使用這種貸款,買家承繼賣家的貸款,只需針對新舊貸款的差額付貸款稅。

賣家只需負擔房屋成交價和未付貸款數目之間差額部分的稅款。這麽一來,賣家也可省下交易稅。

假設紐約州的某處房產,房價105萬,賣家貸款80萬。賣家需要付的交易稅為105萬乘以0.4%利率,買家需要負擔80萬乘1.925%利率。如果用CEMA貸款把這80萬貸款轉移給買家,買家可以省下$15,400的貸款稅,賣家省下$3200交易稅,合起來省下1萬8000元,等於房價變相減少了將近2%。

專業律師提醒,申請CEMA能省下的只是紐約州稅,市稅不能減免。CEMA貸款策略對申請者的信用、收入有要求,同時還要調查清楚哪些銀行可以提供CEMA貸款。

3.轉讓貸款 (Loan Assumption)

以目前的高利率狀況來説,如果想要尋求多年前的利率水準,不妨試試尋找可轉讓貸款(Assumable Mortgage)的房源。置入這種房源的好處,在於買家可以沿用賣家之前的低利率和還貸期限等其他條件來接手這個房子現有的貸款,在過戶結算的時候也可以省下一些結算費。我們建議客戶如果想要搜索這樣的房源,可以把assumption作為關鍵字查詢,之後再諮詢律師。

要注意的是貸款轉移(Loan Assumption)不適用於一般傳統貸款,大部分適用情況是特殊政府補助、低首付的貸款,例如FHA聯邦住宅管理局貸款、VA退伍軍人貸款、USDA美國農業部住宅貸款等。同時,申請貸款轉移一樣會對買家的信用和收入水平進行審核,且達標要求不會低於申請一般常規貸款。

另外,申請可轉讓貸款比較適用於自備款多的買家。原因是買家在承擔首付的時候,如果目標房產已經在房主手中持有一段時間了,那買家還需要針對房子經年下來的增值部分對原屋主進行補償。

這部分的價格有時候能達到房價的40~60%。對賣家來說,貸款轉讓可能影響到繼續使用這些特殊身分申請下一個貸款,例如退伍軍人貸款申請者出售自己的房產,順帶轉讓了自己的退伍軍人貸款的情況下,除非下一任買主付清貸款,否則該退伍軍人是無法再次使用這個身份申請或使用貸款福利的。

4.先租後買 (Lease with Option to Buy/Rent to Own) 或交付地契合約 (Contract for Deed)

還在租房但準備買房的准買家,如對現階段租房感到滿意,不妨問問房東,你的房子可以Rent-to-Own嗎?先租後買(Rent to Own/ Lease with Option to Buy)顧名思義,房東與房客達成協議,在租期滿了之後租客有權利以雙方合同中的約定價格享有房屋購買的優先權。

類似的交易形式還有交付地契合約(Contract for Deed),房屋產權直接在買賣雙方之間轉讓,買賣雙方提前就房屋購買價格、首付、利率、期限等條件達成協議。只是需要注意,直到款項付清之前,房屋的產權依舊歸賣方持有。

不管是先租後買,或者交付地契合約,本質上都是一種向賣家借款的變形,只有在最終約定的買賣價錢付清的時候,買家或者租客才成為房屋真正的主人。

先租後買不會啟動賣家貸款裡的Due On Sale條款,也就是在貸款條款中約定只要交易房產就必須付清貸款。因此,租客/買家可以享受賣家貸款的低利率。然而,實行這種操作,買賣雙方都需要承擔一定的風險:由於買家正是因爲手頭不夠首付及信用分數低而選擇這種交易方式,過程中賣家要擔心出現買家不付錢情況和承擔違約風險;同時,由於沒有正式登記任何房契,賣家有可能偷偷把房產賣給第三人,在這種情況下買家只能去找賣家求償。因此,通常在雙方有一定信任基礎情況,例如是親友關係等等,會比較容易談成這類契約。

(蔡璧徽律師,法路通律師樓合夥人。Sherry Zhang,律師助理。)