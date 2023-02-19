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美國現象／護士職業道德 連20年評價最高

記者胡玉立
2022年職業道德評比，「護士」維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業道德評價。（Getty Images）
2022年職業道德評比，「護士」維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業道德評價。（Getty Images）

2022年職業道德評比日前公布，護士這一行維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業道德評價；79%的美國成年人表示，護士具有「非常高」或「很高」的誠實和道德標準，遠超過其他17個受評比職業。醫生和藥劑師這兩個同樣與健康相關的職業緊跟在護士之後，分別排名第二和第三。

「你出生時，護士在現場，你去世時，護士也在現場。」這是一般人的理解。只是，和COVID-19疫情伊始時這三種職業的道德評級飆升情形相比，這兩年隨著疫情過去，他們的評價也大幅下降，現在全都低於疫情前的水平。

以護士為例，目前的職業道德評級，比2020年破紀錄最高評級少了10個百分點。

藥劑師在2013年以前通常獲得比醫生更高的信任度，但自疫情以來，藥劑師排名略低於醫生，現在則處於該職業40年來評級最低點。

醫生的評級處於1999年以來的最低點；護士的評級處於2004年以來的最低點。

調查也發現，目前民主黨人和傾向民主黨的獨立人士對這三個醫學專業的評分，維持在疫情前的水平。但共和黨人和傾向共和黨的獨立人士對這三種職業的支持率，現在明顯低於2019年。

2022年職業道德評比，「護士」維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業...
2022年職業道德評比，「護士」維持長達20多年殊榮，繼續獲得國人給予的最高職業道德評價。（歐新社）

蓋洛普職業道德評比始於1976年，自1990年以來每年更新一次。最新評比調查結果來自去年11月9日至12月的票選。護士職業自1999年加入評比以來，年年都名列榜首，只有一次被消防員拔得頭籌；那年是2001年，911恐怖攻擊事件奪去了紐約市343名消防員的生命。

在所有評比行業職業道德排名第四的是高中老師，53%的美國成年人對他們高度評價；警察得到50%高道德評價。

其餘13個職業的道德形象多半屬於中等水平。例如，房地產經紀人 (55%)和銀行家(54%)獲多數人給予「一般」的職業道德水平評價。

律師、會計師、企業高級主管、神職人員、法官和工會領袖這六個職業，獲得42%至50%的人給予「一般」道德評價。

廣告從業者和汽車銷售人員普遍獲得「一般」和「低」的道德評價。42%的國人認為記者的道德標準「非常低」或「低」，35%的人認為他們的道德標準「一般」，23%的人認為他們的道德水平「高」。

絕大多數人認為電話推銷員和國會議員的道德水平很低；只有不到10%的人「高度」評價他們的道德操守。

職業道德評比
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