養生／預防失智 三餐飲食有祕訣

新研究指出，早餐喝杯茶、午餐吃一把蔬菜（圖）、晚餐喝杯葡萄酒佐餐，是成功預防失智的祕訣。（取材自pixabay）

一項新研究指出，早餐喝杯茶、午餐吃一把蔬菜 、晚餐喝杯葡萄酒佐餐，是成功預防失智 的祕訣。研究人員說，多攝取含有抗氧化物黃烷醇（flavonols）的食物或飲料，認知能力下降的速度較慢。

新研究指出，早餐喝杯茶、午餐吃一把蔬菜、晚餐喝杯葡萄酒（圖）佐餐，是成功預防失智的祕訣。（取材自pixabay）

在一項為期七年的研究中，來自芝加哥Rush Medical Centre的科學家，招募961名平均年齡81歲，且患有失智症的老人。參與者每年填寫飲食問卷，關於他們吃某些食物的頻率，並完成認知測試。科學家根據他們飲食中黃烷醇的含量，分成五組。

平均而言，參與者每天攝取10毫克的黃烷醇，最低的一組每天攝入5毫克，最高的一組15毫克，相當於一杯深綠色蔬菜或三到四杯茶。

分析顯示，與黃烷醇攝取量最低的人相比，黃烷醇攝取量最高的人，認知能力下降的速度降低了32%。研究更發現，從羽衣甘藍、豆類、茶、菠菜和青花椰菜中攝取多數黃烷醇的人，認知能力下降速度最慢。而那些吃較多番茄、蘋果、茶、酒和柑橘類的人，也看到相關益處。

新研究指出，早餐喝杯茶(圖)、午餐吃一把蔬菜、晚餐喝杯葡萄酒佐餐，是成功預防失智的祕訣。（取材自pixabay）

研究作者Thomas Holland認為，此研究最令人振奮的是，特定飲食選擇可以延緩認知能力下降的速度。「像多吃蔬果、多喝茶這類簡單的事，就可以對保持大腦健康發揮積極效用。」

英國 阿茲海默症研究中心計畫負責人Sara Imarisio博士評論這項研究時說，過去就有相關研究證實，黃烷醇可以保護腦細胞免受損傷，這促使研究人員想更深入了解它們在減緩認知衰退上的潛在作用。

他分析，由於參與者在這項研究開始時平均為81歲，在研究開始前幾年的生活方式，可能也是影響他們認知能力下降的因素。「但我們現在可以說，有大量證據表明，均衡飲食是降低認知能力下降風險的一種方式。富含水果和蔬菜的飲食，以及大量運動和不吸菸，有助心臟健康，進而保護大腦免受導致認知障礙疾病的侵害。」「如果我們終生控制飲食和身體活動，那將是邁向晚年大腦健康的關鍵一步。」

這項研究結果發表在《神經病學（Journal Neurology）》雜誌上。（資料來源／英國每日郵報）