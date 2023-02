娛樂／甩花瓶拚影帝 布蘭登費雪「鯨」喜復出

「我的鯨魚老爸」劇照。(取材自IMDb)

A24影業出品的「我的鯨魚老爸」(The Whale,又譯「鯨」)由「黑天鵝」(Black Swan)、「力挽狂瀾」(The Wrestler,又譯「摔角王」)導演戴倫艾洛諾夫斯基(Darren Aronofsky)執導,男主角是昔日憑「神鬼傳奇」(The Mummy,又譯「木乃伊」)系列走紅的布蘭登費雪(Brendan Fraser),他在沉潛數年後再推生涯代表作,演技博得滿堂喝采。

片中,布蘭登費雪飾演一名體重嚴重超標、患有暴食症的中年男子。年輕時,他因為愛上同性與妻子離婚,因此一直無法得到女兒的原諒,於是以暴食的方式懲罰自己,只求早點離開這個世界。

「我的鯨魚老爸」早在去年9月便於威尼斯影展全球首映,去年底在紐約和洛杉磯兩地共6家影院,最終拿到36萬美元周末票房,平均下來每家影院有6萬美元周末票房,超越同樣由A24出品的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)的單家影院5萬美元周末票房開畫成績,成為2022年在全美小範圍上映的所有文藝片中,單家影院平均首映票房最佳的一部作品。

回想當初,「我的鯨魚老爸」雖在威尼斯電影節獲得長達六分鐘的觀眾起立鼓掌,但媒體評價褒貶不一。目前在影評網站「爛番茄」上也只有68%的影評人好評度,觀眾好評度倒是高達94%,呈現出明顯的兩極分化趨勢。不過,所有人幾乎一面倒地都對布蘭登費雪在片中的演技讚不絕口,更毫無懸念地入圍本屆奧斯卡最佳男主角。

遭離婚、喪母、性騷打擊

今年54歲的布蘭登費雪,當年憑「神鬼傳奇」系列的票房大賣,成為全球影迷耳熟能詳的好萊塢 明星,但自2009年起,一系列人生變故接踵而至,加上母親癌逝,接連打擊讓他迅速淡出影壇,消失在大眾視野之外。

2018年,他接受「GQ」雜誌訪問時表示,自己這些年主要精力都用在了陪伴家人上。自從2007年和妻子離婚之後,布蘭登費雪主要都和患有自閉症的大兒子一起生活在紐約州北部的大農莊,平時養養馬,做做農活,日子其實過得也算悠然自在。

另一方面,當初拍攝「神鬼傳奇」三部曲等動作片的經歷,給他造成不少長期病痛,膝蓋和脊椎都已開刀做過治療,而這也放緩了他接拍新片的節奏。

此外,訪談中費雪還聲稱自己曾在2003年時被好萊塢外國記者協會主席菲利普伯克(Philip Berk)對他伸出狼爪,因此「心情抑鬱,自怨自艾」,一度失去了創作動力,甚至還因此遭到了外國記者協會所主辦的金球獎 封殺。

對此指控,伯克矢口否認,但承認自己曾開玩笑地捏過費雪的屁股,而金球獎方面則堅稱絕無排斥費雪的做法,而今年布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」入圍金球獎戲劇類最佳男主角,不過他早在提名 名單公布前就表示即使被提名也絕對不會出席頒獎禮。

總之,「我的鯨魚老爸」成了布蘭登費雪過去12年沉潛以來第一次擔任主演的好萊塢重量級影片,為了演好這個角色,他每天拍攝之前,都要花費4小時進行化妝,還需帶上重達超過120公斤的假肉,才能變身成影片裡的男主角查理。

說起來,從影30年的費雪過往始終都被視作毫無演技可言的花瓶式演員,從沒拿到過金球獎、奧斯卡獎等任何業內主要獎項,就連提名都沒有,但這段落寞的歷史,勢必會在今年頒獎季得到扭轉。

