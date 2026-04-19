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以黎停火 以複製加薩模式駐防 設「黃線」禁返黎南55村莊

編譯中心／綜合18日電
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以黎停火期間，黎巴嫩民眾紛紛返鄉，圖為人們走過貝魯特南部市郊一棟被摧毀的建築物。...
以黎停火期間，黎巴嫩民眾紛紛返鄉，圖為人們走過貝魯特南部市郊一棟被摧毀的建築物。 （路透）

以色列黎巴嫩真主黨達成的10天停火協議，17日正式生效，數以千計逃離家園的黎巴嫩人紛紛返鄉，但部分人回到黎南家園時發現房屋已被夷平。此外，以軍宣布將在黎巴嫩設立「黃線」，禁止居民返回占領區內55個村莊，模式與將加薩一分為二的黃線相同。

戰火期間，以軍對黎巴嫩展開約6周空襲，造成逾2100人死亡、超過100萬人流離失所。在南黎多地，返鄉民眾面對的是成片瓦礫與斷壁殘垣。有居民描述，藥房、商店與民宅幾乎全被夷平。有長者返回家中，只見昔日住所已成廢墟，情緒崩潰，哭喊：「沒了，全都沒了。我連枕頭都找不到。」反映戰爭對平民造成的沉重打擊。

儘管停火生效，以色列軍方同時宣布，將在黎巴嫩南部設立所謂「黃線」，禁止居民返回區內55個村莊，並維持部隊駐守。此舉被指仿效以軍在加薩地帶採取的分區控制模式，即透過劃定軍事隔離線限制人員流動，實際形成持續管控區域。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）17日發表演說，稱黎巴嫩正站在「新階段」起點，將從致力停火過渡至締結永久協議。

奧恩在停火後首次對全國發表談話時指出：「現在，我們全都站在一個新階段的門前…這是一個從致力於停火，轉向推動永久性協議的階段，這些協議將保障我們人民的權利、國土完整，以及國家主權。」

奧恩表示：「今天，我們為自己談判…我們不再是任何人棋局中的棋子，也不再是任何人戰爭的場地，未來也絕不會再是。」

不過，停火安排仍存在不確定性。美國總統川普早前宣布促成停火，並聲稱美方已「禁止」以色列繼續轟炸黎巴嫩，引發以方關切。以色列總理內唐亞胡據報對相關說法感到震驚，並要求白宮澄清，認為該表述與停火協議內容不符。根據協議，以色列仍保留在特定情況下採取軍事行動的權利，以防禦「迫在眉睫的威脅」。

事實上，停火後局勢依然緊張。以色列國防軍18日表示，已在黎南「前沿防線」附近對接近部隊的武裝人員發動空襲，稱相關行動不受停火限制，並指對方違反協議構成威脅。以軍同日亦打擊地下設施，並擊斃進入其中的武裝人員。

以黎停火期間，黎巴嫩民眾紛紛返鄉，圖為人們經過貝魯特南部市郊一棟被摧毀的建築物。...
以黎停火期間，黎巴嫩民眾紛紛返鄉，圖為人們經過貝魯特南部市郊一棟被摧毀的建築物。 （路透）

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