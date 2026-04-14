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1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

沙烏地急施壓美解封荷莫茲 WSJ曝原因 伊朗恐再出招報復

編譯盧思綸／即時報導
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曼德海峽靠近葉門一側在2月27日的衛星影像。(路透)
曼德海峽靠近葉門一側在2月27日的衛星影像。(路透)

華爾街日報(WSJ)報導，沙烏地阿拉伯正施壓美國解除荷莫茲海峽封鎖令，憂心伊朗可能指示代理勢力葉門青年運動封鎖曼德海峽作為反制，甚或也開始要求收取過路費。

曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）位於葉門西南方，連接紅海與亞丁灣，進而通往印度洋，承擔全球約12%的石油運輸量。這條海峽的阿拉伯語意為「淚之門」（Gate of Tears），是通往蘇伊士運河的重要門戶，也是亞洲與歐洲之間最關鍵的航運水道之一。伊朗正施壓青年運動再度封鎖這片海峽。

報導引述區域官員指出，波灣國家不希望美伊戰爭以伊朗掌控荷莫茲海峽作結，但也不樂見局勢惡化到曼德海峽也淪陷，包括沙烏地等多個國家正敦促美國重啟談判。

沙烏地近來透過沙漠管線將原油轉輸紅海延布港（Yanbu），使石油出口恢復到戰前約每日700萬桶水準；但若紅海出口航道也遭關閉，這些供應將面臨風險。

美國能源資訊署指出，加薩戰爭爆發前，每天約有930萬桶石油及其他石油產品通過曼德海峽，但在青年運動開始攻擊周邊船隻後，這一數字已減半。儘管加薩已在去年10月停火，但紅海航運尚未完全恢復。

沙烏地能源官員告訴華爾街日報，利雅德雖已取得青年運動不攻擊沙烏地及其通行曼德海峽的船舶，但也警告美方，局勢仍充滿變數；若伊朗進一步施壓，青年運動可能加大介入力道，可能也開始對通行船舶收費。

與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社表示，封鎖行動可能促使伊朗關閉紅海門戶。

瑞典北歐斯安銀行首席新興市場策略師邁爾森（Erik Meyersson）表示：「那就會成為伊朗升高反制的一種方式，也就是說，如果你們要限制我們的石油出口，我們就會干擾你們延布港的出口。」

伊朗武裝部隊在國營伊朗廣播電視新聞網（IRIB News）刊登的聲明中表示：「如果伊朗在波斯灣與阿曼海港口的安全受到威脅，那麼波斯灣與阿曼海將沒有任何港口是安全的。」

石油 蘇伊士運河 沙烏地阿拉伯

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