求脫身？川普稱伊朗政權已更迭 專家打臉：只是換人不換腦

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞（右）31日抵達華府甘迺迪表演藝術中心，出席音樂劇「芝加哥」首演。(美聯社)

伊朗 已經發生政權更迭，或者說沒有。政權更迭是美伊戰爭的目標，卻又似乎不是。這些相互矛盾的說法，正是川普 總統與幕僚近日釋出的混亂訊息之一。而「政權更迭」這個詞，本周更如戰機在波斯灣上空交錯飛行般，頻繁出現在各種說法之中。

政權更迭的一般定義，是透過強制手段改變政府或領導層，並導致政策、政治與治理結構出現根本性變化。然而在伊朗，一個神權、專制且反美、並持續作戰的領導體制依然存在。也因此，美國政府高層之間，對「政權更迭」的意義，以及美國與以色列 是否已在對伊朗長達四周的戰爭中達成這一目標，似乎仍存在分歧。

川普於2月28日與以色列合作對伊朗發動攻擊，擊殺最高領袖哈米尼及多名高層官員，並在數小時後呼籲伊朗人民在轟炸結束後推翻政府。儘管以色列曾向他保證會出現的起義並未發生，川普仍宣稱政權更迭已經完成，甚至進一步表示，美國的行動不僅終結了一個，而是兩個伊朗政權。

他於3月19日在空軍一號上受訪時表示：「如果你去看，我們其實已經完成政權更迭，因為第一個政權已經被摧毀、被消滅，他們全都死了。下一個政權也幾乎死光了。至於第三個政權，我們現在面對的是一群前所未見的人，是完全不同的一批人，所以我會認為這就是政權更迭。」

為了強調這一點，川普說：「政權更迭是必要的，但我認為我們其實已經做到了。」

川普提到「摧毀兩個政權」的說法，似乎是指最初攻擊中擊殺哈米尼與其他高層官員，並使他的兒子穆吉塔巴受傷。穆吉塔巴在戰爭期間未曾公開露面，隨後被一群教士任命為新任最高領袖，並被視為伊朗革命衛隊的強硬派盟友。與此同時，德黑蘭當局誓言抵抗，持續與美國、以色列及阿拉伯盟友交戰，並封鎖荷莫茲海峽的能源運輸，對全球經濟造成衝擊。

華府智庫卡內基國際和平基金會的伊朗問題學者薩賈德普爾（ Karim Sadjadpour）指出：「伊朗發生的是人事更替，而非政權更迭，只是換了不同的人，卻仍是相同的意識形態。」

川普關於政權更迭的說法讓局勢更加混亂。不過，他對少數國家，包括伊朗、委內瑞拉與古巴，所採取的軍事行動與經濟脅迫，迄今主要著眼於透過斬首領導層，扶植願意順從美國要求的人上台，而非徹底改造整個政治體制，並試圖藉由強制政權服從來打造附庸國，作為更大規模帝國復興計畫的一環。

美國今年1月對委內瑞拉發動軍事行動並逮捕總統馬杜洛，隨後與同為強硬左派的代理總統羅德里格斯就石油等議題展開談判，這一模式也成為川普反覆提及的政策範本。

川普自誇完成所謂政權更迭，是相對近期才出現的說法。他在2016年競選總統時，曾批評美國在伊拉克與阿富汗進行的「無盡戰爭」，並表示「我們必須放棄失敗的國家建設與政權更迭政策」。他在5月於沙烏地阿拉伯的一場演說中也說：「最終，那些所謂的國家建設者摧毀的國家遠比他們建立的多，而干預主義者則介入了他們根本不了解的複雜社會。」

儘管川普如今擁抱戰爭與軍事暴力，但他避免讓美國投入徹底改造敵對國家的本能，似乎仍然存在。因此，他本周宣稱斬首領導層即等於政權更迭的說法，也可被解讀為試圖重新定義這個詞，以便宣稱原本的戰爭目標已經達成。

華府智庫「國防優先」（Defense Priorities）中東計畫主任凱拉尼（Rosemary Kelanic）表示：「整個政府似乎正逐漸遠離將深層政權更迭作為戰爭目標。在伊朗發動真正的政權更迭戰爭，將需要地面部隊，而且是大量部隊，而川普不太可能投入如此規模的資源，因為成本與風險遠遠超過收益。」