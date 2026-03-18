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美軍2200陸戰隊員下周抵中東 2可能行動為打通荷莫茲海峽

編譯盧思綸／即時報導
美軍兩棲突擊艦的黎波里號17日於新加坡附近海域，此艦載有2200名陸戰隊成員。(路透)
美軍兩棲突擊艦的黎波里號17日於新加坡附近海域，此艦載有2200名陸戰隊成員。(路透)

華爾街日報報導，美軍增兵中東，對伊朗的軍事選項增加。運載第31海軍陸戰隊遠征部隊約2200名成員的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli），預計下周將自日本抵達中東。這支快速反應部隊可能有兩種行動，一是被用來奪取伊朗外海的哈格島、進一步打擊島上石油設施，或占領伊朗周邊其他具戰略價值的島嶼，作為施壓德黑蘭的籌碼，也可充當反制伊朗襲擊商船的前進基地。

伊朗南部外海的哈格島是德黑蘭最重要的石油出口樞紐，約90%的石油出口經此運出。第31陸戰隊遠征部隊（31st Marine Expeditionary Unit）可依靠艦艇獨立運作，編制涵蓋陸戰步兵、航空兵力、指揮與後勤單位，擅長海空聯合突襲。

前美軍中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）表示，美軍對哈格島有2個選項，「你可以摧毀石油設施，那會對伊朗經濟與全球經濟造成無法挽回的損害；或者你可以奪下它，拿來當談判籌碼，如此一來就不會永久削弱全球經濟。」

若美方採取行動，進攻方式可分為海上與空中兩路。海上可由的黎波里號放出登陸載具，把陸戰隊員與裝備直接送上岸；空中則可出動F-35B戰機、MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機與直升機，從艦上或波灣盟國基地發動突襲。由於這些機型具短場甚至垂直起降能力，可在不依賴完整跑道下快速奪控目標。

除哈格島外，美方也可能鎖定荷莫茲海峽周邊其他島嶼，有利於攔截伊朗快艇、壓制飛彈威脅，並直接掌握海峽進出航道。可能島嶼包括設有伊朗海軍與飛彈地下設施的格什姆島（Qeshm Island）、有機場的基什島（Kish Island），以及停泊小型攻擊艇的荷莫茲島（Hormuz Island）。

卡內基國際和平基金會核政策計畫非常駐學者格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）說：「這些島嶼很多都有某種軍事存在，而且防禦工事高度強化；有些則只是伊朗在巴勒維王朝時期曾使用、如今已閒置的舊地點。」

若將陸戰隊部署在伊朗沿海外島，而非伊朗本土，在法律或政治上較有操作空間，美國總統川普可宣稱仍遵守不讓美軍踏上伊朗本土的承諾。

已退役的前美國中央海軍司令部司令米勒（John Miller）認為，這支部隊不會進入伊朗本土，「如果要部署，我認為比較可能是在伊朗周邊、波斯灣內的一些島嶼上。從戰術角度來看，那可能在一段時間內帶來某些優勢。」

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