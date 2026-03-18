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CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽

編譯盧思綸／即時報導
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一艘油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。(路透)
一艘油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。(路透)

CNN 17日引述伊朗消息人士報導，德黑蘭正與8個非中東國家磋商，研擬開放以人民幣交易石油的船舶安全通行荷莫茲海峽。專家指出，對中國來說，這項可能計畫的政治反彈風險高於可能利益，且顯示未來哪些船能通過，恐怕不再只是航運或軍事問題，而是取決於相關國家是否與伊朗達成某種政治安排。

消息人士指出，在傳出伊朗考慮允許人民幣石油交易的船隻通行荷莫茲後，相關國家主動聯繫德黑蘭，探詢可能達成的安排。該人士未透露這八個國家的名稱，但表示，伊朗也在評估更廣泛的作法，除了維持現有封鎖措施，還可能進一步管控海峽航運。

朝鮮日報引述專家報導，伊朗現在對荷莫茲的做法，可能不是全面封鎖，而是依特定條件或自身利益，選擇性允許部分國家的船舶通行。戰略暨國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明倡議」副主任普雷特（Harrison Prett）表示，目前有船隻能使用這條航線，似乎與伊朗批准特定船舶通過海峽有關。

摩根大通分析師卡內巴（Natasha Kaneba）則指出，這代表荷莫茲如今某種程度上已形成一套仰賴政治協議的管制模式。

一些中國專家對伊朗以人民幣交易的計畫表達審慎態度。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪南華早報表示，這項務實措施或許比全面封鎖更容易獲得支持，但也可能把中國捲入更廣泛的地緣政治緊張局勢。

一名接近中國政府、要求匿名的外交專家評估，這項計畫帶來的政治反彈風險，高於可能獲得的利益。這名專家指出，全球大多數原油交易並非以人民幣計價。各國或企業若為了通過海峽而配合伊朗要求，實際上就是在進行政治化行動，「美國和以色列很可能會採取政治反制措施」。

伊朗國會議長加利巴夫（ Mohammad Bagher Ghalibaf ）稍早才在X發文，全文僅一句話，稱「荷莫茲海峽不會回到戰前狀態」。

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