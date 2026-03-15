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國際能源總署：亞洲和大洋洲戰略石油儲備立即釋出

中央社巴黎15日綜合外電報導
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國際能源總署表示，亞洲和大洋洲的戰略石油儲備將立即釋出，美洲和歐洲則最快將於3月底開始釋出。(歐新社)
國際能源總署表示，亞洲和大洋洲的戰略石油儲備將立即釋出，美洲和歐洲則最快將於3月底開始釋出。(歐新社)

國際能源總署今天指出，亞洲和大洋洲的戰略石油儲備將「立即」釋出，美洲和歐洲則最快將於3月底開始釋出。

法新社報導，國際能源總署（International Energy Agency, IEA）成員國於11日同意動用儲備，以因應在中東的戰爭引發油價飆漲，成為至今為止規模最大此類行動。

IEA指出：「會員國已向IEA提交個別執行計畫。這些計畫顯示，亞洲和大洋洲的IEA會員國將立即釋出儲備，美洲和歐洲的IEA會員國則預計3月底開始釋出。」

IEA指出，全球一共將釋出由政府管理的2億7170萬桶石油儲備。

IEA表示：「在中東的這場戰爭造成全球石油市場史上最大規模供應中斷。」

這是自從這個全球能源組織成立以來的第6次、也是自從2022年俄羅斯侵略烏克蘭以來首次緊急釋出儲備。IEA指出，這是「重要而且受到支持的緩衝措施」。

已經宣布的儲備釋出計畫尚未對油價產生顯著影響。目前油價在每桶約100美元徘徊，創2022年以來新高，並且遠高於戰爭爆發前的每桶低於70美元。

IEA同時表示，「確保流量恢復穩定的最重要因素是恢復船運正常通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」。

自從2月28日美國和以色列對伊朗目標發動空襲以來，伊朗已經實質封鎖此一戰略性海峽。

IEA表示：「充分的保險機制和對船運的實體保護是恢復石油流動的關鍵。」

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