我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

油市遇史上最大干擾 全球供應日增量較預期腰斬

編譯廖玉玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭特原油再破每桶100美元，即使IEA宣布史上最大規模釋放儲油計畫，市場仍擔憂供應缺口難以填補。（路透）
布蘭特原油再破每桶100美元，即使IEA宣布史上最大規模釋放儲油計畫，市場仍擔憂供應缺口難以填補。（路透）

在宣布歷史性的緊急釋出石油庫存後隔天，國際能源總署(IEＡ)大幅下修對石油供應的增長預測，因中東戰爭正遏制全球最關鍵石油運輸路線之一的供應。 

IEA在12日公布的月報中表示，中東戰爭正造成全球石油市場史上最大的供應干擾，影響全球7.5%的石油供應，以及更大範圍的石油出口，預估今年全球石油供應日增量為110萬桶，比先前預測的240萬桶大幅下修，預估本月日供應量將銳減800萬桶，至9880萬桶，是2022年第1季以來最低水準。  

在此同時，由於中東戰爭引發油價飆升、航班取消和經濟不確定性，對需求也造成了影響，因此IEA將今年全球石油消費成長預期也下調約25%，至每日64萬桶，是自去年4月開始發布今年預測值以來的最低值。

IEA估計，去年荷莫茲海峽的原油和成品油吞吐量為2000萬桶，而目前的吞吐量銳減了90%以上。

IEA還說，雖然沙烏地阿拉伯和阿聯可以將部分出口貨物轉移到其他路線，但荷莫茲海峽實質上已是關閉的狀況，已迫使波灣地區石油每日停產約1000萬噸。

IEA在11日宣布同意釋出4億桶戰略儲油，希望這個同樣寫歷來最大規模的釋油行動，有助抑制國際油價飆升，但細節尚不清楚。美國已正式宣布，將從其戰略石油儲備(SPR)中釋出1.72億桶原油，但預估要120天才能交付。IEA署長畢羅12日僅表示，釋油的決定對市場產生重大影響，但釋油的速度如何他不願發表意見。

戰爭爆發前，IEA曾預測，由於美洲各地(以美國、加拿大、蓋亞那和巴西為代表)的石油供應激增，超過消費的成長，今年石油供應將出現創紀錄的過剩。如今IEA認為，今年所有供應增長預估主要都來自OPEC+以外的產油國，OPEC+成員國中哈薩克和俄羅斯較不受中東戰事影響。

IEA也說，中東地區每日約400萬桶的煉油能力，也因荷莫茲海峽關閉而銳減，原料供應的限制將削弱其他地區彌補煉油產能的缺口，柴油和航空燃油將首當其衝。

由於中東戰爭，國際能源總署估計今年原油的生產和供應量都會大幅下跌。圖為法國南部的...
由於中東戰爭，國際能源總署估計今年原油的生產和供應量都會大幅下跌。圖為法國南部的儲油設備。(歐新社)

世報陪您半世紀

加拿大 石油 俄羅斯

上一則

丹麥知名餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元餐券60秒完售

下一則

伊朗提停戰3條件 要求美以提供安全保證

延伸閱讀

史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶

史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶
釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待
美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光
IEA通過史上最大釋油案 油價下跌了嗎？

IEA通過史上最大釋油案 油價下跌了嗎？

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」