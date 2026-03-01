英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

我的頻道

中央社／倫敦1日電
英相施凱爾就美伊襲擊伊朗行動發表聲明。(歐新社)
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，他已同意讓美國使用英國的基地，對伊朗發動「防禦性」打擊，目的是要摧毀伊朗的飛彈及其發射裝置。

但施凱爾在社群媒體發布的影片談話中又說：「我們沒有參加對伊朗的先發攻擊，現在也不會加入任何主動攻擊。」

施凱爾說：「但伊朗正採取焦土策略，因此我們支持盟友及在當地的英國人民的集體自衛。」

施凱爾指出：「英國不參與對伊朗的打擊，是經過深思熟慮的選擇。」

「尤其因為我們相信，對該地區與全世界而言，最佳出路是透過協商來解決。」

英國政府在網站上也另發一項聲明，以說明英國的法律立場。

施凱爾表示：「唯一能阻止伊朗威脅的方法，是從源頭摧毀飛彈，包含飛彈的儲存設施或發射裝置。」

他說：「美國已請求使用英國的基地，作為特定有限度的防禦用途。」但施凱爾未說明基地的具體地點。

昨天，法國、德國及英國發表聯合聲明，表示如有必要，已準備好為捍衛自身及在波斯灣盟友的利益，對伊朗採取「防禦性行動」。

施凱爾表示，在受影響區域有「至少20萬」英國公民，包括居住當地的英國人、度假家庭與差旅人士等。

伊朗 社群媒體 施凱爾

