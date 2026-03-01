中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

我的頻道

記者謝守真／即時報導
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，中東戰事全面升級。具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，這場戰爭可能帶來三大可怕後果，涵蓋伊朗本身的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪，以及美國可能陷入長期軍事泥潭。

「牛彈琴」1日清晨發布以「中東大戰開始，三個可怕的後果」為題的文章指，現在再討論美國和以色列為何發動戰爭，已沒太大意義。戰爭的邏輯往往在開戰前就脫離正義與公理，淪為強者意志的獨白。

文章指出，這場戰爭不排除三個可怕的後果：

一、「伊朗被打爛，被打爛的也不僅伊朗」。戰爭非常慘烈，伊朗南部一所小學遭轟炸，造成100多人死亡。美以空襲展現精確打擊能力，但並非完全針對軍事或政要，平民與教育機構亦可能受影響。隨著伊朗遭重創，報導稱其將發動報復，包括向台拉維夫、耶路撒冷及美軍在中東基地發射飛彈與無人機。戰爭初期，伊朗損失可能遠高於美以兩國，但持久戰的風險仍存在。

二、中東局勢動盪大亂，世界也為之震顫。文章指出，伊朗復仇飛彈可能波及阿聯酋、巴林、卡達、科威特等美軍基地，並可能誤擊台拉維夫繁華區、杜拜周圍，「已經有飛彈落到杜拜，落到了機場，落到了哈利法塔附近，讓人倒吸一口涼氣」。殺紅了眼的後果，就是沒有任何底線和紅線，那周邊國家也不再有什麼歲月靜好。同時，若伊朗封鎖荷姆茲海峽，將導致全球油價上漲，並對國際經濟帶來衝擊，包括美國與中國在內。

三、美國陷入泥潭，必定是個大泥潭。文章分析，這是場衝動的戰爭，是場典型的「川普戰爭」，發動時川普不在白宮，而在佛州的海湖莊園，顯示其低估戰爭的慘烈。美以未出動地面部隊，僅靠空襲推翻伊朗政權難度高，而伊朗政權具有深厚宗教與民族背景，不易短期投降。文章引述俄羅斯前總統麥維德夫稱，美國與伊朗談判只是「幌子，人盡皆知」。接下來是一場持久戰，美國可能陷入更大的伊朗泥潭。

文章最後寫道，「歷史的軌跡，往往就藏在今日的選擇裡；帝國的興衰，有時總是始於一場看似必勝的戰爭。這到底是美國重塑國際秩序的立威之戰，還是美國霸權轉捩點的滑鐵盧之戰？或許，答案並不在未來。」

伊朗 以色列

