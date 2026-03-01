伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

美以聯軍2月28日對伊朗發動大規模轟炸伊朗境內設施，波及到伊朗南部霍爾木茲甘省米納布市的一所女子小學，造成逾百人死亡。圖為當地義工在現場搜救。(美聯社)

美國聯手以色列 對伊朗 開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破6萬3000美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。

據伊朗當地媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告，荷姆茲海峽因美國與以色列的攻擊而不再安全，許多船舶2月28日停止通行這條對石油與天然氣運輸至關重要的航道，海峽形同關閉。

伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)報導：「伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)已警告多艘船舶，由於美國與以色列的軍事攻擊，以及伊朗的反制行動，海峽周邊安全情勢不穩，目前不宜通行。」「隨著船舶與油輪停止通行荷姆茲海峽(Hormuz)，這條航道實際上已形同關閉。」

法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶100美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

國泰證期顧問處協理蔡明翰引用一份外資法人的統計指出，以S&P 500指數為例，自1940年以來36次重大戰爭的歷史數據顯示，三個月內股市表現會不如和平時期，但六個月及十二個月的指數表現，則不受戰事影響。投資人不妨回憶2022年2月24日開戰的俄烏戰爭對股票市場的影響，就不會太擔心。

法人研究報告分析若戰爭迅速結束，伊朗最高領袖哈米尼政權終結，對整體市場的影響不會太大；最差情境，伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，油價竄升至100美元，後續衝擊總經、金融市場將難以估計。