杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

伊朗最高領袖遭美擊斃 伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

編譯盧思綸／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼遭美軍擊斃。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼遭美軍擊斃。（路透）

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

多名德黑蘭居民透過視訊向外媒描述，街區裡聚集成群人潮，有人播放震耳欲聾的波斯舞曲，也有人邊跳舞邊大笑。一名53歲女性受訪者說，聽到消息的那一刻，她忍不住尖叫、跳起來，隨後和家人衝到街上，與鄰居一起又喊又跳，「像是壓抑多年的情緒一次釋放」。

根據BBC Persian發布的一段影片，當日有人在屋頂高喊：「哈米尼下地獄了。」

在西部庫德族城市阿卜達南（Abdanan），年輕男女開車繞行市區，把身體探出車窗比出勝利手勢；南部城市設拉子（Shiraz）與伊斯法罕（Isfahan），也可見上百人臨時在街頭開起舞會。一段經外媒核實的影片中，有人高喊：「今晚，2月28日，為我們的自由道賀。」另一段畫面裡，一名男子激動尖叫：「我是在作夢嗎？」並對著鏡頭喊道：「向新世界問好！」

部分影片還拍到民眾推倒象徵最高領袖的人形紀念物，四周燃起火焰。與此同時，支持哈米尼的群體幾乎未現身街頭，只在社群媒體表達不滿與震驚。

旅居海外的伊朗人也透過視訊與國內親友同步慶祝，有人開香檳、有人落淚、有人在家中狂舞。一名旅美伊朗女性說：「我不知道該怎麼形容，真的太不真實了，感謝自己能活著看到這一天。」

在歡呼聲中，未來局勢仍充滿不確定性。哈米尼掌權近40年後，伊朗將走向新的政治體制，或由既定接班人延續權力結構，外界仍在密切觀察。

