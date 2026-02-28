我的頻道

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

伊朗飛彈報復延燒波灣 杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

編譯盧思綸／即時報導
杜拜朱美拉棕櫚島的五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」遇襲引發大火，導致至少四人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延至酒店多層樓。(取材自@TheYorubaTimes在X的影音)
BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

阿聯國防部28日聲明遭伊朗彈道飛彈的「公然攻擊」，防空系統已成功攔截多枚來襲飛彈；不過，攔截後的碎片墜落阿布達比一處住宅區，造成部分財物損失，並導致一人罹難。阿聯國防部譴責此次攻擊是「危險升級」與「懦弱行徑」，並強調保留全面回應的權利。美國空軍與UAE空軍共用阿布達比南方的達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）。

一名目擊者告訴路透，她聽到連續五聲爆響，間隔極短，阿布達比海濱大道（Corniche）附近一處住宅的窗戶「都在震動」。

另外，杜拜市區一度響起空襲警報，民眾奔跑尋找掩護的畫面在社群平台流傳。

杜拜朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）的五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」（Fairmont The Palm）被擊中並引發大火，導致至少四人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延至酒店多層樓。

華盛頓郵報指出，目前尚不清楚飯店是遭伊朗飛彈直接擊中，或是遭飛彈碎片波及。

經查證的影片顯示費爾蒙棕櫚飯店入口遭到擊中的瞬間，畫面由飯店對面一棟建築拍攝，可見撞擊發生後隨即引爆，拍攝者疑似立刻趴倒在地並從陽台後退，同時一團巨大的橘色火球猛烈竄出。

另一些經查證的影像也顯示，費爾蒙棕櫚飯店上方升起大量濃煙；朱美拉棕櫚島是杜拜著名人造群島，以奢華飯店聚集聞名。

伊朗 彈道飛彈 杜拜

