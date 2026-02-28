邊境衝突升溫 英智庫：巴基斯坦「擁核」 軍力遠勝阿富汗

巴基斯坦和阿富汗再度爆發激烈交火。圖為阿富汗的安全部隊。(路透)

巴基斯坦 與阿富汗 的跨境衝突一夜間迅速升溫，儘管兩國皆宣稱對敵方造成重大損失，根據英國智庫「國際戰略研究所」(IISS)的資料，巴基斯坦的軍力和武器庫均遠勝阿富汗。尤其巴基斯坦為核武國家，現有170枚核彈頭，阿富汗則沒有核武。

中央社報導，目前巴基斯坦武裝部隊的新兵徵募及留任情況良好，並受益於主要國防合作夥伴中國提供的裝備。巴國並持續投資其軍事核計畫，也致力推動海空軍現代化。

相形之下，阿富汗神學士 (Taliban，另譯塔利班)政權的武裝部隊戰力衰退，操作外國裝備的能力也隨之下滑。這些裝備是2021年重新在阿富汗掌權時所奪取。

此外，國際社會普遍不承認神學士塔利班政府，也影響其軍事現代化進程。

巴基斯坦約有66萬名現役軍人，其中56萬人屬於陸軍，空軍與海軍分別有7萬、3萬人，此外還有將近30萬人隸屬準軍事及憲兵部隊。

阿富汗的兵力較少，現役軍人僅17萬2000人，不過該政權已宣布計畫將兵力擴編至20萬人。

在作戰車輛與火砲方面，巴基斯坦擁有逾6000輛裝甲作戰車輛，以及4600多門火砲。阿富汗部隊也具備裝甲作戰車輛，包括蘇聯時代的主力戰車和裝甲運兵車，但實際數量不明。阿富汗至少擁有3種不同型號的火砲，但實際數量同樣無法確定。

空軍戰力部份，巴基斯坦空軍現有465架作戰飛機，其中包含美製F-16戰機、法國幻象(Mirage)戰機，以及與中國共同研發製造的雷電戰機(JF-17，中國稱梟龍戰機)。巴基斯坦還有多功能、攻擊與運輸機等260多架直升機。

阿富汗沒有任何戰機，也缺乏真正意義上的空軍。外界僅知阿富汗至少有6架飛機(部分為蘇聯時期的機型)和23架直升機，但無法評估實際可飛行架數。

另據大公報報導，巴基斯坦政府指出，近期巴境內發生一系列自殺式炸彈襲擊事件，包括伊斯蘭堡清真寺爆炸案、巴賈爾和本努地區的爆炸案，係「巴基斯坦神學士」和「伊斯蘭國呼羅珊省」等恐怖組織所為。「巴基斯坦神學士」領導層和許多士兵均以阿富汗為基地，試圖促成巴基斯坦西南部俾路支省獨立的武裝分子也將阿富汗當作避風港。

阿富汗神學士方面則指責巴基斯坦包庇恐怖組織「伊斯蘭國」，巴方對此予以否認。