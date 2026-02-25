以色列加速擴西岸屯墾 18國批實質併吞 破壞巴人建國

我的頻道

編譯中心／綜合24日電
以色列加速擴大西岸屯墾，遭到18國批評進行實質併吞；圖為在以色列占領的約旦河西岸希伯崙附近，一台機械設備日前正在拆除一座巴勒斯坦建築物。(路透)
以色列加速擴大西岸屯墾，遭到18國批評進行實質併吞；圖為在以色列占領的約旦河西岸希伯崙附近，一台機械設備日前正在拆除一座巴勒斯坦建築物。(路透)

針對以色列最近批准約旦河西岸土地登記等一連串措施，23日有18個國家發布聲明譴責以色列，指這是企圖併吞西岸土地、破壞巴勒斯坦建國前景。日前美國總統川普為監督加薩重建和未來治理工作，召開「和平理事會」首次會議，智庫專家稱，和平理事會的運作將會是委員會治理成功的關鍵。

中央社引述法新社報導，以色列本月通過一系列由極右翼部長支持的計畫，包括啟動程序將西岸土地登記為「國有地」，並允許以色列人直接在當地購地。

發布聲明的18個國家，多數為歐洲或穆斯林國家。他們指出，這些措施「顯示意圖改變現狀，推動令人無法接受的實質併吞」。聲明中強調：「此類行動是蓄意地直接打擊巴勒斯坦存續，阻撓兩國方案的實現。」

簽署聲明國家包括沙烏地阿拉伯、埃及、法國、西班牙、印尼、巴西和土耳其等。聲明也獲得阿拉伯國家聯盟（ League of Arab States）及伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）兩位祕書長力挺，也取得巴勒斯坦自治政府的支持。

目前在約旦河西岸，除了有300萬巴勒斯坦人外，還有逾50萬以色列人居住在屯墾點和前哨區，而根據國際法，這些據點皆是違法。

位於以色列占領的約旦河西岸希伯崙附近的一個以色列定居點。(路透)
位於以色列占領的約旦河西岸希伯崙附近的一個以色列定居點。(路透)

以色列現任政府正加快擴大屯墾據點，在2025年破紀錄地批准52處新屯墾點。

以色列自1967年以來占領約旦河西岸。巴勒斯坦人尋求建立獨立國家，西岸是其領土的一部分，但目前西岸大部分土地都在以色列的軍事控制下。

此外，為監督加薩重建和未來治理工作，川普19日在華盛頓召開「和平理事會」（Board of Peace）首次會議，約20多名盟國領導人和外交官齊聚，討論如何在加薩戰爭停火後重建加薩，以及加薩200萬巴勒斯坦人民治理的問題。

和平理事會除了會部署一支完全由加薩人組成的5000人警察部隊，負責維護加薩地區安全外，另一個工作重點則是重振經濟活動、提供持續的緊急援助以及恢復基本公共服務。

負責執行這項任務者即是「加薩國家行政委員會」（National Committee for the Administration of Gaza）。

加薩國家行政委員會是一個由巴勒斯坦「技術官僚」組成的過渡委員會，預計將作為巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority，PA）在加薩當地的管理夥伴。

歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）高級政策研究員洛瓦特（Hugh Lovatt）接受「阿拉伯新聞報」（Arab News）訪問時說，委員會組織在這幾個月來始終未定；且儘管以色列堅持哈瑪斯和巴勒斯坦權力機構都不應參與戰後治理，但現在看來，委員會成員似乎包括許多巴勒斯坦權力機構前官員。

報導指出，對於這個技術官僚委員會最終是否能夠真正造福加薩的巴勒斯坦人，有些觀察家提出質疑。

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

