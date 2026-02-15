美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
2019年，時任的伊朗駐聯合國大使的塔赫特－拉凡奇在安理會會議廳外受訪。（路透）

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）在德黑蘭接受BBC專訪表示，伊朗願意為與美國達成核協議做出必要妥協，包括可稀釋濃縮度達60%的濃縮鈾，前提是美方願意就解除制裁展開討論。

他直言，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」。

美伊已於2月稍早在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定17日在日內瓦舉行；他形容目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」，川普也曾公開稱前一輪會談「正面」。

塔赫特－拉凡奇表示，德黑蘭願意將濃縮度達60%的濃縮鈾加以稀釋，顯示願意讓步，但他也提到，「零濃縮」對伊朗而言「已不在桌上」，這與川普日前公開表示「不希望有任何濃縮」的說法形成落差。由於這一濃縮程度已接近武器級，外界因而更懷疑伊朗正朝核武方向推進，但伊朗一向否認。

塔赫特－拉凡奇告訴BBC，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計畫相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁；至於是否會像2015年核協議那樣，把境內超過400公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在仍言之過早，

塔赫特－拉凡奇並強調，伊朗的立場是對話應「只聚焦核議題」。他說，伊朗的理解是，美方也已得出結論，若要達成協議，就必須把焦點放在核問題

塔赫特－拉凡奇重申拒絕與美方討論伊朗彈道飛彈計畫，稱飛彈是伊朗的防衛能力，不可能接受被剝奪；他說，當伊朗遭以色列與美國攻擊時，「是飛彈救了我們，因此無法同意放棄自我防衛手段」。

美方方面，美國國務卿魯比歐14日則稱，川普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」。美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

伊朗 川普 國務卿

