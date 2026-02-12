伊朗鎮壓示威民眾 維權人士稱已至少7千死

我的頻道

中央社杜拜12日綜合外電報導
德黑蘭街頭反抗政府的示威民眾。(美聯社)
維權人士今天表示，在伊朗上個月的全國性抗議活動中，因當局鎮壓而遇害的人數已達至少7002人，且實際死亡人數可能更多。

美聯社報導，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）公布了最新數據。該機構依賴分布在伊朗境內的維權人士網絡來查證死亡案例，過去曾準確統計伊朗歷次騷亂的死亡人數。

由於伊朗境內通訊仍困難，該機構只能緩慢查核資訊，導致通報的死亡人數持續增加。

伊朗政府唯一一次公布死亡數字是在1月21日，當時聲稱有3117人喪生。

示威期間的死亡人數不斷攀升，進一步加劇伊朗在國內外面對的緊張局勢。

伊朗正試圖與美國就其核子計畫進行協商，目前美伊第2輪會談能否展開還不明朗。

伊朗宿敵以色列的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向美國總統川普（Donald Trump）直接表達立場，要求美方在與伊朗談判時加大要求的力度。

川普隨後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「上次伊朗決定不達成協議，結果就遭到打擊…希望這次他們會更加理性、負責。」

尼坦雅胡則在搭機返回以色列前告訴記者，他與川普的會談「非常出色」。

尼坦雅胡還說，他強調與伊朗的任何協議不能僅限於伊朗本身的核子計畫，還必須納入在彈道飛彈計畫、伊朗支持代理武裝團體等方面的讓步。

與此同時，伊朗政府在國內也面臨因大規模打壓異議而累積的憤怒情緒。隨著罹難者家屬開始為親人舉行傳統40日哀悼，怒火可能在未來幾天進一步升溫。

伊朗 川普 以色列

