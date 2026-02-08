我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

黎智英等9人國安案 預定美東晚間9時判刑

內唐亞胡訪美前 以色列擴大約旦河西岸管控 放寬屯墾者購地限制

中央社／耶路撒冷8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列媒體報導，以色列安全內閣今天批准一系列措施，將讓約旦河西岸占領區屯墾者更容易購買土地，同時賦予以色列當局更多針對巴勒斯坦人的執法權。

路透報導，約旦河西岸是巴勒斯坦人尋求未來建立獨立國家的領土之一。該地區大部分由以色列軍方控制，僅部分地區由西方支持的巴勒斯坦自治政府進行有限的自治。

以色列「新消息報網站」（Ynet）和「國土報」（Haaretz）引述財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）和國防部長卡茲（Israel Katz）的說法指出，相關措施包括廢除沿用數十年的規定，這些規定原本禁止猶太一般公民在約旦河西岸地區購買土地。

相關報導也指出，這些措施還包括允許以色列當局管理部分宗教場所，並在由巴勒斯坦自治政府管轄的地區，針對環境危害、違法用水及破壞考古遺址等事務擴大監督與執法權。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，這些新措施不僅危險且非法，更等同於實質上的吞併。

以色列各部會首長並未立即針對置評請求做出回應。

這些新措施推出之際，距離以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預定在華府與美國總統川普會晤僅剩三天。

阿巴斯在聲明中，敦促川普與聯合國安全理事會（UNSC）介入此事。

川普已排除以色列併吞約旦河西岸的可能性，但其政府並未試圖遏止以色列加速擴建屯墾區。巴勒斯坦人指責，這種蠶食領土的行為剝奪了他們未來建國的可能性。

以色列 巴勒斯坦 川普

上一則

日自民黨贏大了 高市早苗政策路線更明朗：日股利多、匯債雙承壓

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
攻擊伊朗推翻政府？官員直言「不大可能」內唐亞胡求川普別出兵

攻擊伊朗推翻政府？官員直言「不大可能」內唐亞胡求川普別出兵
美國、以色列熱線 路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒

美國、以色列熱線 路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒
新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局

新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙