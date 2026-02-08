內唐亞胡訪美前 以色列擴大約旦河西岸管控 放寬屯墾者購地限制

以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列 媒體報導，以色列安全內閣今天批准一系列措施，將讓約旦河西岸占領區屯墾者更容易購買土地，同時賦予以色列當局更多針對巴勒斯坦 人的執法權。

路透報導，約旦河西岸是巴勒斯坦人尋求未來建立獨立國家的領土之一。該地區大部分由以色列軍方控制，僅部分地區由西方支持的巴勒斯坦自治政府進行有限的自治。

以色列「新消息報網站」（Ynet）和「國土報」（Haaretz）引述財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）和國防部長卡茲（Israel Katz）的說法指出，相關措施包括廢除沿用數十年的規定，這些規定原本禁止猶太一般公民在約旦河西岸地區購買土地。

相關報導也指出，這些措施還包括允許以色列當局管理部分宗教場所，並在由巴勒斯坦自治政府管轄的地區，針對環境危害、違法用水及破壞考古遺址等事務擴大監督與執法權。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，這些新措施不僅危險且非法，更等同於實質上的吞併。

以色列各部會首長並未立即針對置評請求做出回應。

這些新措施推出之際，距離以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預定在華府與美國總統川普 會晤僅剩三天。

阿巴斯在聲明中，敦促川普與聯合國安全理事會（UNSC）介入此事。

川普已排除以色列併吞約旦河西岸的可能性，但其政府並未試圖遏止以色列加速擴建屯墾區。巴勒斯坦人指責，這種蠶食領土的行為剝奪了他們未來建國的可能性。