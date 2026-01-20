川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
華爾街日報報導，美軍多架F-15E戰鬥機18日已抵達中東。(路透)
華爾街日報報導，川普總統並未放棄對伊朗採取行動，多次使用「決定性」這樣的字眼要求幕僚提供多種軍事選項。在此背景下，美軍多架F-15E戰鬥機18日已抵達中東，載運驅逐艦、F-35的航空母艦「林肯號」正航向波斯灣，且美官員稱將部署更多防空系統到中東。這些部署是更大規模軍事集結的起點，也是駐美軍力抵禦反擊的必要火力。

根據美官員與航班追蹤資料，美軍F-15E戰鬥機18日降落約旦。運載驅逐艦、F-35與其他戰機和電戰機的「林肯號」打擊群，也被海事追蹤者發現正自南海向西航行，前往波斯灣。

F-15E長期論調部署約旦，由飛行員與武器系統官共同操作，可攻擊地面目標以及其他飛機，在2024年協助以色列防禦伊朗大規模無人機攻擊中扮演重要角色。

不過，若要在伊朗境內展開大規模空中作戰，可能會動用匿蹤機種，例如F-35戰鬥機與B-2轟炸機，以及可發射巡弋飛彈的潛艦。這些武器系統曾出現在美國去年6月對伊朗核設施的打擊中。到目前為止，尚未觀察到美空軍F-35正前往中東。

美官員並表示，還會在中東部署更多防空系統，包括更多愛國者與薩德反飛彈系統；若伊朗反擊，這些系統將是抵禦反擊的關鍵。官員說，更多軍事硬體到位將增加美方可採取的打擊選項。

同時，美國國務卿魯比歐19日曾與沙烏地阿拉伯外長就伊朗議題通話。若要對伊朗展開空中作戰，沙國的支持將是必要條件。

官員表示，川普上周暫時收手至今，尚未下令對伊朗發動空襲，最終會如何決定仍不明朗。美國駐聯大使沃茲17日引述國際機構評估，德黑蘭當局在示威期間已殺害1.8萬人。

伊朗 川普 華爾街

