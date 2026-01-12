加薩戰火恐重啟 哈瑪斯拒解除武裝 以擬定新地面行動計畫

我的頻道

編譯中心／綜合11日電
哈瑪斯日前在紅十字國際委員會的陪同下，在加薩城內搜尋以色列人質的遺體。 （美聯社）
哈瑪斯日前在紅十字國際委員會的陪同下，在加薩城內搜尋以色列人質的遺體。 （美聯社）

以色列哈瑪斯正準備重新交火，因為哈瑪斯拒絕解除武裝，這也阻礙了美國總統川普加薩和平計畫的進展。倘雙方再次爆發戰爭，對已流離失所的200萬加薩民眾而言是將是災難後果。

和平計畫的第一階段將加薩分為兩部分：以色列控制略超過50%，哈瑪斯控制其餘地區。計畫的第二階段要求哈瑪斯放棄對加薩的統治權並交出武器，之後以色列將撤回部隊至較小的緩衝區。國際部隊將進入加薩協助穩定局勢，由一個巴勒斯坦技術官員委員會管理，加薩事務將由所謂的和平委員會監督，主席由川普擔任。

華爾街日報引述多名阿拉伯及以色列官員透露，哈瑪斯近期過收稅及伊朗間接援助獲得大量現金，得以向武裝人員恢復發放薪資，並已著手招募新成員。加薩遭破壞的部分地下隧道網路亦已修復。而以色列軍隊亦在制定新的加薩作戰計畫，雙方劍拔弩張。

根據此前達成的和平計畫，哈瑪斯必須上繳武器，將加薩地區交由國際部隊接管，再通過由川普主導的「和平委員會」監督下管理加薩。然而，哈瑪斯僅願交出庫存的重型武器，拒絕上繳輕型武器。以色列估算哈瑪斯仍有2萬現役武裝人員和約6萬支步槍，堅稱哈瑪斯必須放棄武器，和平計畫方能繼續。

據知情人士透露，以色列軍方已擬定新的地面行動計畫，準備進入哈瑪斯控制的加薩地區。而哈瑪斯則專注於重建在戰爭中受損的軍事能力，包括它部分受損的地道設施。

一名以色列官員表示，哈瑪斯無法逃避交出武器的義務。如果該組織不自願交出武器，以色列將強制執行。以色列官員指出，目前尚無立即進入哈瑪斯控制加薩的軍事計畫，以色列願意給予時間讓美國和平計畫推進。

川普曾向哈瑪斯傳達類似訊息，12月曾警告說，如果哈瑪斯不交出武器，「將自食惡果」。

另外，以色列面臨加薩可能重燃衝突的同時，也在考慮與黎巴嫩真主黨及伊朗的新一輪對抗。以色列稱，真主黨正試圖重建武裝力量，以色列先前已對其造成多次重創。以色列官員表示，可能需要在黎巴嫩展開新行動，以協助黎巴嫩軍方解除真主黨武裝。但黎巴嫩軍方表示，他們已能有效自行解除真主黨武裝。

哈瑪斯 以色列 加薩

