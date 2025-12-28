我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化

換心換血回春？李連杰：我心臟又沒病 幹麼換心

前線告捷 後院失火？以色列高端人才「用腳投票」動搖創新命脈

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據最新發布的報告，過去一年，在以色列營運的跨國企業有超過一半通報，當地員工申請外派或移居海外的情況增加。圖為以色列特拉維夫。(路透)
根據最新發布的報告，過去一年，在以色列營運的跨國企業有超過一半通報，當地員工申請外派或移居海外的情況增加。圖為以色列特拉維夫。(路透)

路透報導，根據以色列先進科技產業協會（IATI）周日公布的年度報告，儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯長達兩年的戰爭已經告一段落，但戰爭戰爭帶來的不確定性與動盪，已引發在以色列營運的跨國企業中，當地員工申請外派或調往海外的情況明顯增加，高科技人才外流的風險正對當地產業生態形成壓力。

IATI調查報告發現，53%的企業表示，員工提出調職海外的請求增加，尤以高階主管與有家眷的員工最為明顯，愈來愈多員工積極爭取以色列以外的職位。這項趨勢若持續，長期恐損害本地創新引擎，並削弱以色列在全球科技產業中的領導地位。

科技產業約占以色列國內生產毛額（GDP）的20%、就業市場的15%，並貢獻超過一半的出口額。進駐以色列的數百家跨國企業包括微軟、英特爾、輝達、亞馬遜、Meta 以及蘋果等科技巨擘。

IATI在年度報告中指出，一些跨國企業正評估把投資與部分業務轉往其他國家的可能性。

這份報告是在IATI執行長Karin Mayer Rubinstein主持的會議中發布。報告分析，部分企業在戰爭期間遭遇供應鏈中斷，因而在以色列境外尋得替代方案；若這些方案被證實效率良好，原有業務活動便面臨無法全面回流的風險。

不過報告也強調，跨國企業普遍以長遠眼光看待以色列的科技生態系統，且許多公司在戰爭期間仍能蓬勃發展。

調查顯示，約57%的企業在戰事期間維持了穩定的業務活動，另有21%的企業甚至擴大了在以色列的營運規模。IATI表示，這顯示「即使在充滿不確定的環境，跨國企業對本地活動與以色列科技生態系仍抱持信心」。

另有22%的企業回報，其業務在戰爭期間受到損害。這場戰爭始於2023年10月7日哈瑪斯對以色列的突襲，並在兩個月前於美國主導的停火協議下結束。

IATI最後警告，若政府未能積極採取行動，建立更穩定的監管與地緣政治環境，以色列本地科技生態系的穩定性恐將面臨逐步流失的風險。

以色列 供應鏈 輝達

上一則

孟加拉學生領導政黨 選前與伊斯蘭主義政黨結盟

延伸閱讀

以色列總理12/29會川普 預計討論加薩第2階段停火

以色列總理12/29會川普 預計討論加薩第2階段停火
新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件

新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件
哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任

哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任
加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導

加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記