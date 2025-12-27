伊朗總統：與美以歐全面交戰 局勢更嚴峻

我的頻道

中央社／德黑蘭27日即時報導
伊朗總統裴澤斯基安。（路透）
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在27日刊出的專訪中表示，美國、以色列與歐洲正對伊朗發動「全面戰爭」。

中央社引述法新社報導，在以色列與美對伊朗發動攻擊半年後，裴澤斯基安接受最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官網訪問時說：「我認為，我們正與美國、以色列和歐洲處於全面戰爭狀態。他們想讓我們的國家屈服。」

法國、英國和德國是9月聯合國恢復對伊朗核計畫制裁的幕後推手。

他還說：「這場戰爭比當年伊拉克對我們發動的戰爭更為慘烈。仔細來看，現在的情況更加複雜且艱難。」他所指的是1980年至1988年間造成數十萬人喪生的兩伊戰爭。

美國及其盟友指控伊朗企圖取得核武，但德黑蘭方面一再否認這項說法。

以色列與伊朗這對宿敵於6月爆發為期12天的戰爭。起因是以色列對伊朗軍事基地、核設施以及平民區發動前所未有的攻擊。根據伊朗當局，這波攻擊造成逾1000人傷亡。

美國隨後加入行動，轟炸伊朗3座核設施。華府的介入使得4月開始與德黑蘭進行的核計畫談判中斷。

自1月重返白宮以來，美國總統川普重啟他在首個任期內對伊朗實施的「極限施壓」政策。這包括旨在癱瘓伊朗經濟，並切斷伊朗在全球市場石油收入的額外制裁措施。

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

