我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡（右）可能本月在佛州海湖莊園與美國總統川普（左）會晤，預計提議再度聯手轟炸伊朗的飛彈與核設施。圖為川普今年10月在耶路撒冷，會晤以色列總理內唐亞胡，並於以色列國會發表演說。(路透資料照片)
以色列總理內唐亞胡（右）可能本月在佛州海湖莊園與美國總統川普（左）會晤，預計提議再度聯手轟炸伊朗的飛彈與核設施。圖為川普今年10月在耶路撒冷，會晤以色列總理內唐亞胡，並於以色列國會發表演說。(路透資料照片)

美國國家廣播公司（NBC）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估伊朗正加速擴大彈道飛彈計畫，構成新的安全威脅。

多名知情人士指出，以色列日益擔憂，伊朗正恢復並加速先前遭以軍打擊受損的彈道飛彈生產能力，同時極力修復防空系統。相較之下，伊朗重建6月遭美軍轟炸的核濃縮設施，雖同樣引發以色列關注，但這並非以方目前最迫切的憂慮。

報導指出，以色列官員普遍聲稱，伊朗重建彈道飛彈生產設施、修復受損防空系統，在以國看來都是「緊迫威脅」。一名以色列前官員稱，伊朗彈道飛彈的年產量可增至3000枚，其威脅依然存在，「上次雙方衝突期間，我們未能全部攔截伊朗的飛彈。」

消息人士透露，內唐亞胡預計29日訪問佛州海湖莊園，屆時內唐亞胡可能主張，伊朗彈道飛彈計畫的擴張也危及區域安全與美國利益，可能需要迅速行動，並向川普提議加入或協助新一輪軍事行動。

川普方面尚未證實12月29日的會面，但稱內唐亞胡希望會晤；以色列方面已對外宣布這次會晤安排。

不過，川普上周暗示他願意與伊朗的重返談判桌，也警告伊朗不要試圖重建其彈道飛彈或核計畫。川普說，「我們可以迅速摧毀他們的飛彈，我們擁有強大的實力」；另一方面，德黑蘭近期釋出訊號，表達有意與華府重啟外交談判。不過以色列官員直言，在去年4月與10月的衝突後，以軍已取得空中優勢，當前最重要的是防止伊朗恢復戰略縱深，絕不能讓其獲得重新整備軍事力量的喘息空間。

了解以色列計畫的人士透露，在6月攻擊伊朗前，以色列曾向川普提出四種軍事行動選項，其中一個是以色列單獨行動，另一個是有限的美國支援，第三個是美以對伊朗展開聯合行動，第四個則是美國單獨執行行動，最終川普批准聯合行動。

這名知情人士說，內唐亞胡月底可能當面向川普提出一組類似選項。

報導最後指出，加薩停火協議預計將是美以兩國領導人會談的另一個重點議題，目前外界擔憂，以色列與哈瑪斯都未採取行動推進協議下一階段。有以色列官員估計，若美以雙方就內唐亞胡在停火議題上的消極態度產生分歧，美國可能不願參與對伊朗的軍事行動。

伊朗 以色列 川普

上一則

本月2起 南非再傳大型槍擊案 12槍手掃射酒吧至少9死10傷

下一則

洗獨裁形象？普亭罕見承認戀愛中 外界猜相伴18年情婦

延伸閱讀

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」
2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費