以色列擬再攻伊朗 內唐亞胡欲拉川普加入

以色列總理內唐亞胡（右）可能本月在佛州海湖莊園與美國總統川普（左）會晤，預計提議再度聯手轟炸伊朗的飛彈與核設施。圖為川普今年10月在耶路撒冷，會晤以色列總理內唐亞胡，並於以色列國會發表演說。(路透資料照片)

美國國家廣播公司（NBC）報導，以色列 官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普 討論再度對伊朗 發動軍事打擊，原因是以方評估伊朗正加速擴大彈道飛彈計畫，構成新的安全威脅。

多名知情人士指出，以色列日益擔憂，伊朗正恢復並加速先前遭以軍打擊受損的彈道飛彈生產能力，同時極力修復防空系統。相較之下，伊朗重建6月遭美軍轟炸的核濃縮設施，雖同樣引發以色列關注，但這並非以方目前最迫切的憂慮。

報導指出，以色列官員普遍聲稱，伊朗重建彈道飛彈生產設施、修復受損防空系統，在以國看來都是「緊迫威脅」。一名以色列前官員稱，伊朗彈道飛彈的年產量可增至3000枚，其威脅依然存在，「上次雙方衝突期間，我們未能全部攔截伊朗的飛彈。」

消息人士透露，內唐亞胡預計29日訪問佛州海湖莊園，屆時內唐亞胡可能主張，伊朗彈道飛彈計畫的擴張也危及區域安全與美國利益，可能需要迅速行動，並向川普提議加入或協助新一輪軍事行動。

川普方面尚未證實12月29日的會面，但稱內唐亞胡希望會晤；以色列方面已對外宣布這次會晤安排。

不過，川普上周暗示他願意與伊朗的重返談判桌，也警告伊朗不要試圖重建其彈道飛彈或核計畫。川普說，「我們可以迅速摧毀他們的飛彈，我們擁有強大的實力」；另一方面，德黑蘭近期釋出訊號，表達有意與華府重啟外交談判。不過以色列官員直言，在去年4月與10月的衝突後，以軍已取得空中優勢，當前最重要的是防止伊朗恢復戰略縱深，絕不能讓其獲得重新整備軍事力量的喘息空間。

了解以色列計畫的人士透露，在6月攻擊伊朗前，以色列曾向川普提出四種軍事行動選項，其中一個是以色列單獨行動，另一個是有限的美國支援，第三個是美以對伊朗展開聯合行動，第四個則是美國單獨執行行動，最終川普批准聯合行動。

這名知情人士說，內唐亞胡月底可能當面向川普提出一組類似選項。

報導最後指出，加薩停火協議預計將是美以兩國領導人會談的另一個重點議題，目前外界擔憂，以色列與哈瑪斯都未採取行動推進協議下一階段。有以色列官員估計，若美以雙方就內唐亞胡在停火議題上的消極態度產生分歧，美國可能不願參與對伊朗的軍事行動。