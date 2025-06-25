我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PwC調查：不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

伊朗國會通過停止與IAEA合作 將加速民用核計畫

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗國會3月2日舉行聽證會。(美聯社)
伊朗國會3月2日舉行聽證會。(美聯社)

路透25日引述伊朗半官方媒體Nournews報導，伊朗國會當天通過法案，要停止與聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）的合作。國會議長卡利巴指出，伊朗將加速其民用核計畫。

伊朗向來否認尋求核武，但指稱IAEA在12日正式認定伊朗違反核不擴散義務的決議，是為以色列13日起攻擊伊朗鋪路。前述法案尚須伊朗最高國家安全委員會最後批准才會實施。

卡利巴說，IAEA甚至不願譴責伊朗核設施受到攻擊，出賣其國際公信力，「為此，伊朗原子能組織將停止和該機構合作，直到（伊朗）核設施的安全獲得保障」，伊朗也將加速其和平性質的核計畫。

伊朗國會國安委員會本周稍早已通過這次法案的大綱，該委員會發言人說，法案內容包括將停止監視器安裝、檢查作業和向IAEA提交報告。

在以色列襲擊伊朗核計畫據點、美國轟炸伊朗地下核設施後，伊朗政府就被呼籲要限縮對核不擴散體制的承諾。伊朗外交部長阿拉奇24日向卡達媒體說，他認為伊朗對其核計畫的看法將有改變，但說不準會朝向哪個方向。

伊朗 以色列 聯合國

上一則

抗議人士揚言放充氣鱷魚堵賓客 貝佐斯威尼斯婚禮臨時改場地

下一則

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

延伸閱讀

川普對中國採購伊朗石油已無異議？市場人士猜只是場面話

川普對中國採購伊朗石油已無異議？市場人士猜只是場面話
傳美國防情報局稱伊核設施未摧毀 白宮：完全錯誤

傳美國防情報局稱伊核設施未摧毀 白宮：完全錯誤
以伊說停火又互轟 川普爆粗口：根本不知道自己在幹什麼

以伊說停火又互轟 川普爆粗口：根本不知道自己在幹什麼
川普鬆綁中國買伊朗石油限制 油價連跌2天

川普鬆綁中國買伊朗石油限制 油價連跌2天

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。(路透)

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

2025-06-23 23:29
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎