紐時：哈米尼受機密部隊護衛 已指定3接班人選

伊朗最高領導人哈米尼因擔心遭遇不測，已提名三名高階神職人員作為繼任人選。圖為他5月20日在德黑蘭露面。(路透)

自1989年以來一直統治伊朗 的最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，據傳因擔心遭遇不測，目前大多透過一名親信助手來跟部隊指揮官通話，並暫停電子通訊、轉移到一個高度戒備的地點，由一支此前不為人知、經過嚴格審查的精銳部隊保護；「紐約時報 」指出，哈米尼已做好最壞打算，並提名三名高階神職人員作為繼任人選。

英國「每日電訊報」(The Telegraph)報導，哈米尼的護衛隊極為神祕，由於擔心以色列 情報機構摩薩德(Mossad)已經全面滲透，甚至連伊朗革命衛隊都不知道其存在。

哈米尼長期以來一直談論自己即將「殉道」，即以色列有朝一日會試圖暗殺他。自一周前以色列發動攻擊以來，至少11名高階軍官、14名核科學家遭以色列擊斃，哈米尼遇刺的風險隨之升高。

哈米尼一般都在德黑蘭第11區的領導大樓裡生活和工作，但最近的露面影像表明他已經改變了辦公地點。他現在對著一塊棕色的窗簾講話，這個場景與他通常舉行簡報會的地點不同。影片分析表明這是在德黑蘭市中心的伊朗革命衛隊媒體營運中心拍攝的。川普總統17日曾說：「我們確切知道所謂的最高領導人藏身之處。」

考慮到遇刺的可能，哈米尼做出一個不同尋常的決定，指示由88名神職人員組成、負責任命最高領袖的宗教機構「專家會議」，從他提供的三個候選人名單中迅速選出繼任者，通常情況下該程序可能需要數月時間，成員會從自己的名單中挑選。但官員表示鑑於伊朗處於戰爭狀態，哈米尼希望確保權力交接快速且有序，能維護他的政治遺產。這個程序自1979年伊斯蘭革命以來只動用過一次。

長期以來繼承人選除了外界猜測和謠言外，很少公開討論。據傳哈米尼次子穆吉塔巴(Mojtaba)曾是接班人選之一，他是神職人員，也與革命衛隊關係密切，但最終並未入選；伊朗前保守派總統萊希(Ebrahim Raisi)原也傳為接班人選，直到去年5月在直升機墜毀事件中身亡。