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印巴激戰 封鎖印度穆斯林新聞IG帳號 Meta不願評論

編譯中心╱綜合8日電
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在遭受跨國砲擊後，從印度和巴基斯坦控制線附近地區撤離的人們，8日在Jammu郊區一所被改造成臨時避難所的大學，排隊領取食物。(路透)
在遭受跨國砲擊後，從印度和巴基斯坦控制線附近地區撤離的人們，8日在Jammu郊區一所被改造成臨時避難所的大學，排隊領取食物。(路透)

印度巴基斯坦的敵對態勢升級，知名的穆斯林新聞網站@Muslim的帳號註冊者7日表示，Meta應印度政府要求，封鎖@Muslim在印度Instagram的新聞頁面，譴責此舉就是「審查」。

中央社引述法新社報導，印度的Instagram使用者試圖瀏覽擁有670萬名追蹤者的@Muslim貼文時，會收到「這個帳號在印度無法使用。因為我們遵守一項法律要求，限制此內容」的訊息。

印度政府並未對封鎖@Muslim帳號立即做出回應。巴基斯坦演員與板球選手的社群媒體帳號也遭到封鎖。

@Muslim的帳號註冊者兼總編輯卡塔貝發表聲明說：「我收到數以百計印度追蹤者發出的訊息、電子郵件與留言，說無法連上我們的帳號。」「Meta應印度政府的法律要求，封鎖了@Muslim帳號。這就是審查。」對此，科技巨擘Meta不願發表評論。

@Muslim帳號是Instagram最多人追蹤的穆斯林新聞來源之一，卡塔貝向印度追蹤者道歉說：「當平台與國家試圖讓媒體禁聲時，這告訴我們，我們正在履行我們的職責，追究當權者的責任。」

印度於5月7日發動「辛多爾行動」（Operation Sindoor）後，南亞兩個宿敵印度與巴基斯坦再次處於一觸即發的危險邊緣。印度在黎明前對巴基斯坦六個地點進行空襲，巴基斯坦隨即擊落五架印度戰機，雙方迅速陷入報復與反報復的惡性循環。

巴基斯坦「曙光網」8日刊出標題「核武鄰國的鋼索行動」的分析文章。目前，核威懾仍在發揮作用，但極為脆弱。戰略願景研究所主任薩利克警告，印度若對巴基斯坦的報復行動作出回應，可能會使雙方進一步升級。

一位巴基斯坦高級官員表示，兩國目前正走在鋼索上，試圖在展示實力的同時避免全面衝突。然而，歷史告訴我們，這種平衡極易被打破，任何微小的誤判都可能導致災難性的後果。

另外，印度7日凌晨對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊，回應克什米爾26死恐攻事件後，於全國各地事先選定的區域進行演習，晚上也停電約15分鐘，希望讓民眾藉由演練提升應變能力。

印度在全國各地超過200個地點進行演習，總理辦公室、各國使館等重要機關聚集的德里地區，也有包括醫院、學校、機場、購物中心在內的逾50個地方進行演習。

印度控制的喀什米爾大城查摩（Jammu）8日晚傳出爆炸聲。圖為爆炸傳出後，查摩市...
印度控制的喀什米爾大城查摩（Jammu）8日晚傳出爆炸聲。圖為爆炸傳出後，查摩市出現停電。(美聯社)

印度 巴基斯坦 Meta

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