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空襲後以軍對加薩展開地面行動 停火協議破裂後首次

編譯徐榆涵／即時報導
以軍19日對加薩走廊展開有針對性的地面行動。(新華社)
以軍19日對加薩走廊展開有針對性的地面行動。(新華社)

以色列哈瑪斯停火協議談判破局，18日針對加薩發動大規模空襲，造成超過400人死亡。以色列軍方指出，以軍19日已開始在加薩走廊進行有針對性的地面活動，擬擴大安全緩衝區，是雙方停火談判破裂以來，以軍首次執行地面行動。

以色列國防軍（IDF）19日指出，以軍開始在加薩走廊中部和南部進行定點地面行動，目的是擴大安全區域並在加薩的北部和南部之間創建部分緩衝區，而在地面行動中，部隊將控制範圍進一步擴展至內特扎里姆走廊（Netzarim Corridor）的中心。

長度約6公里的內特扎里姆走廊是交通要道，將加薩走廊一分為二，在以哈戰爭期間被以軍當作軍事管制區。根據1月達成的停火協議，以色列已撤出內特扎里姆走廊。

以色列官員18日曾提到，對加薩的空襲是一系列軍事行動升級的第一階段，目的在於迫使哈瑪斯釋放更多人質。

以色列總理內唐亞胡也表示，新一輪攻勢將持續下去，直到對哈瑪斯取得全面勝利，並釋放剩餘的59名人質。

此外，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）19日發出最後警告，如果以色列人質未能獲釋，且哈瑪斯仍在加薩地帶繼續掌權，加薩居民將承擔全部的後果。

加薩 以色列 哈瑪斯

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