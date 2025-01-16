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以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

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以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說

編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登（左）和候任總統川普（右）雙雙對以哈停火稱功勞。(美聯社)
美國總統拜登（左）和候任總統川普（右）雙雙對以哈停火稱功勞。(美聯社)

國際社會引頸期盼的加薩停火協議15日終於實現，長達15個月戰爭在以美國為首的斡旋下促成，總統拜登和候任總統川普雙雙邀功。這次協議是基於拜登政府去年5月提案作為框架，而川普則多次重話威脅在就職典禮前停火，如此說來，休兵成真的幕後功臣是誰？

路透報導，拜登15日晚間發表告別演說，開頭即把以哈停火歸功於自己。他表示，這是「我所經歷過的最艱難的談判之一」。離開講台時，記者追問協議應歸功於他或川普時，拜登冷回，「是在開玩笑嗎？」，說完便離開了。

而川普也迅速在社群發文，稱協議成真完全是因為他勝選，「這項史詩般的停火協議，是由於我們11月的歷史性勝選才得以實現」。川普自從當選以來，不止一次威脅哈瑪斯停火，否則將面臨慘重代價。

以色列時報報導，總理內唐亞胡兩邊不得罪，在總理辦公室聲明中感謝美國協助交涉，且同時點名拜登和川普促成協議。

以色列國防軍阿維夫准將（Amir Aviv）告訴福斯新聞，兩個轉變實現了以哈停火，其一是以色列擊敗伊朗在黎巴嫩代理勢力真主黨；其二是川普對哈瑪斯的重話威脅。阿維夫認為，哈瑪斯評估再不達成協議，之後停火條件只會更差，現在收手是最大化自身利益的時機。

紐約時報和美國有線電視新聞網（CNN）則分析，拜登和川普是停火缺一不可的功臣，有賴雙方放下敵意、攜手合作，以哈才能順利休兵。

拜登的中東談判代表麥格克（Brett McGurk）駐守卡達數周推動協議，加上川普也派中東特使威科夫（Steven Witkoff）出面調停。麥格克聚焦協議細節，威科夫則向內唐亞胡強調川普期望。

事實上，這項協議無論拜登或川普居功，對兩人都是勝利。紐時指出，拜登任內終結加薩戰爭將成為歷史功績，川普開啟第二任前結束區域戰爭，讓他騰出時間因應其他問題。

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