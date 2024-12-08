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滯留敘利亞華人：家裡僅剩一排雞蛋 每人中午吃2個充飢

記者賴錦宏／即時報導
阿塞德政權垮台後，目前敘利亞局勢混亂。圖為敘利亞首都大馬士革8日晚間街頭景象。（新華社）
阿塞德政權垮台後，目前敘利亞局勢混亂。圖為敘利亞首都大馬士革8日晚間街頭景象。（新華社）

敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，宣布推翻阿塞德政權後，目前當地局勢混亂。有仍滯留在當地的中國人稱，家裡只剩下一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋果腹。

上海澎湃新聞9日報導，居住在大馬士革的福建人子遊8日表示，周圍的槍聲一直未斷。子遊在電話訪談中說，「你聽到了嗎？都是槍聲、炮聲，今天一天都沒停過。我現在也不敢出門，剛剛從門縫望出去，有個人拎著兩箱子彈就往樓上走。」

子遊估計，目前還留在大馬士革的中國人大概在100至200人，他目前跟三個朋友待在大馬士革的住處，家裡僅剩下一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋果腹。目前當地局勢一片混亂，電力供應和網路服務也大受影響，以往每天4至6小時的供電時長，被縮減至2小時，只能用行動電源充電，網路也是斷斷續續。

身處敘利亞西北部城市拉塔基亞的齊女士表示，目前當地局勢「很亂」、「槍聲密集」。她家附近的大樓被搶空，「現在樓被燒了，濃煙四起。」

齊女士說，「昨晚是個不眠夜，親身經歷了十幾年敘利亞戰亂，這次沒能及時撤離。」她和丈夫已將行囊整理好，準備隨時離開拉塔基亞，並做好最壞的打算，就算「找個漁船也要離開」。除了各類必要證件，齊女士和丈夫的包裡還裝著美元、衛生紙和孩子可以吃的餅乾。

中國外交部8日表示，已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，與在敘留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。中國外交部也敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。

敘利亞 雞蛋 大馬士革

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